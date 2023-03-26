陳淑芬落實張國榮音樂會有直播　呼籲歌迷不要送花籃

為紀念「哥哥」張國榮離世20周年，多項紀念活動包括由哥哥前經理人陳淑芬、殿堂級造型設計大師張叔平和著名攝影師夏永康擔任客席策展人，於3月29日起在香港沙田文化博物館展出的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，以及於4月1日假紅館舉行的《繼續寵愛．二十年．音樂會》現正準備得如火如荼，雖然事前工夫繁多及複雜，但集紀念展客席策展人及演唱會主辦於一身的陳淑芬表示，只要能令「哥」迷們在這個20周年的重要日子，有機會相聚在一起去懷念Leslie，她和幕後團隊工作再多也是值得。

陳淑芬指以往「哥」迷每到4月1日這天便會訂購花籃，並送到指定地點去悼念「哥哥」，她明白「哥」迷送上花籃也是表示他們對 Leslie的思念，但因今次的音樂會將有眾多藝人和嘉賓出席，而紅館後台活動空間實在有限，連通道也會用來做相關演出準備，所以預料到時後台並沒有地方可以擺放大家的花籃，故呼籲大家千萬不要把花籃送到紅館，希望「哥」迷只帶同一支紅或白玫瑰，於參與音樂會當晚6時正至7時15分在紅館外露天廣場的悼念儀式時作獻花用途。

她亦溫馨提示成功透過「哥」迷會購買音樂會門票的「哥」迷，能在3月31日早上11時至下午7時於紅館位於綠色閘口旁的主辦單位票務處辦理領取門票手續，以免4月1日人多時才換票而遲了進場欣賞精彩演出，因音樂會將準時在晚上8時15分開始。

另由於門票早已在開賣首天便全部售罄，為免有「哥」迷成為黃牛黨的炒賣對象而蒙受金錢損失，陳淑芬表示音樂會現已落實透過網上平台作收費直播，直播通行證票價為港幣188元，本港及海外「哥」迷可於網站欣賞音樂會實時直播，而為配合歐美地區的時差，當地「哥」迷亦可在當地時間4月1日晚上觀看重播，至於中國內地播放事宜則仍在努力協商中，詳情會容後公布。