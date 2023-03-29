惠康創意黏土「鮮」至FUN　獨家換購HEY CLAY人氣輕黏土及蔬果造型公仔

【營業資訊】惠康一直致力在世界各地搜羅各種新鮮食品，讓大家每餐食得健康之餘，更提供眾多選擇為大家保持新鮮感！於2023年3月31日至5月11日，惠康將聯同美國人氣品牌HEY CLAY獨家推出創意黏土「鮮」至FUN換購活動，以新鮮食材為主題，結合有趣的輕黏土，鼓勵家長透過游戲輕鬆讓小朋友愛上蔬果，享受新鮮食品帶來的滋味，更可激發大人和小朋友的想像和創造力！

以互動游戲引起小朋友對蔬果的興趣 從小養成良好飲食習慣

惠康除了以提供至鮮食材為首任，更積極推廣健康均衡的飲食，尤其注重從小灌輸和培養綠色飲食的重要性，是次更特別把於美國極受歡迎的智塑輕黏土品牌HEY CLAY引入香港，並與其合作推出創意黏土換購活動，而HEY CLAY更為惠康度身設計出蔬菜及水果系列，一個個可愛趣致的蔬果角色定能引起小朋友的喜愛，再加上獨家APP引導指南，以簡單易明的粘土動畫指導孩童從基本學起，慢慢發揮創意和想像力，打造出不同造型的蔬菜及水果角色，而大人更可趁機與小孩一起玩耍，拉近親子間的距離之餘，更可以互動遊戲的方式指導小朋友，定能引起他們的興趣和加深對蔬果的認識，從而培養進食蔬果的良好習慣，全家一同投入健康飲食！

美國HEY CLAY智塑輕黏土安全無毒 放心讓孩子發表創意揉捏搓壓

來自美國的HEY CLAY觸感輕盈、好塑形且不黏手和不易掉屑，而完成後只需等待24小時便快速風乾定型，即可把創意轉化為玩具或裝飾品！加上HEY CLAY輕黏土通過歐盟玩具檢驗EN71-1/2/3及美國ASTM認證，安全無毒、不含小麥麩質，絕對玩得放心。全系列18種顏色鮮艷繽紛，不但刺激眼睛發展，更令小朋友能發揮無盡創意，自由配搭色調，把天馬行空的想像力透過黏土展現出來。而在創作過程當中，更能訓練到小朋友的小手肌及手指靈活性，可說是集趣味、鍛煉大腦發展和刺激肌肉發展的全面性益智遊戲，定會成為全城最受追捧的親子遊戲，掀起熱潮！

HEY CLAY換領/ 購詳情

惠康 x HEY CLAY挑戰小朋友的創意極限 爭奪寶座以贏取惠康購物現金券

為進一步激發小朋友的創意力，惠康更與Baby Kingdom親子王國合作，於2023年3月31日至4月23日期間舉辦「親子王國X惠康 創意黏土『鮮』至FUN創作大賽」，賽事將分為三至五歲組別和六至八歲組別，參賽者只須以HEY CLAY黏土製作出任何一款於惠康內有售的產品，再拍照上傳到指定網站並遞交參加表格即可參賽，惠康將於每組別選出最具創意的一位得獎者送出$3,000惠康購物現金券和獎狀，並在每組別選出50名優秀作品的參加者，各送出$100惠康購物現金券和獎狀，好玩又能讓小朋友盡情發揮想像力，仲有機會贏取購物現金券掃新鮮食材同獎狀，你又怎能讓你的小朋友錯過這個機會？

HEY CLAY蔬果系列的蕉積仔和大眼梅妹親臨指定分店 與小孩作近距離接觸兼大派禮品

另外，HEY CLAY蔬果系列的蕉積仔和大眼梅妹亦將於2023年4月1日至30日期間指定日子，分別親臨6間分店，當中更包括將於4月14日隆重開幕的鯉魚門店，與大家拍照互動，相信一眾喜歡HEY CLAY的小朋友絕對非常期待與如此可愛的蔬果系列角色親身見面並作近距離接觸！大家只需把合照上載至個人社交平台，並tag惠康超級市場的社交帳號，即可免費獲贈HEY CLAY隨機單色創意黏土一包，與眾同樂！

日期：

4月1日（星期六）西寶城 - 卑路乍街8號西寶城3樓

4月2日（星期日）葵涌 - 葵涌葵涌商場2樓213號舖

4月8日（星期六）新都城三期 - 將軍澳新都城中心三期1樓

4月9日（星期日）上水名都 -上水智昌路9號上水名都中心地下15及17號舖

4月14日（星期五）鯉魚門（全新開幕）- 油塘鯉魚門道鯉魚門廣場 1 樓 123 & 124 舖

4月15日（星期六）鯉魚門（全新開幕）- 油塘鯉魚門道鯉魚門廣場 1 樓 123 & 124 舖

4月29日（星期六）銅鑼灣 - 銅鑼灣記利佐治街25-29號

4月30日（星期日）上水名都 -上水智昌路9號上水名都中心地下15及17號舖

時間：下午3時至5時（4月14日除外，當日時間為上午9時至11時）