跣倒昏迷傳中風　梅啟明親證身體狀況：唔係呃工傷！

已故天后梅艷芳的71歲胞兄梅啟明上周五（24日）於現職的銅鑼灣飯店當廚工時，跣倒後昏迷送院，及後有傳他肺部有瘀傷、發燒達39度、左邊身麻痹，醫生擔心他是輕度微中風。昨日（30日）梅啟明接受TVB娛樂新聞台電話訪問，訪問中他否認跌倒「呃工傷」，並澄清表示：「慢動作，點樣慢動作？總之係我拎住嘢，再唔知點樣，點解都要拎好手上面盆飯，之後發生咩事就唔清楚。我每日工作都冇停手，一路做，點解個個都離職。如果我要呃（工傷）早就呃咗啦，點解仲要做差唔多成年，開張做到依家。」梅啟明更透露他是全職工作，月薪約2萬元。

至於是否中風，他則表示：「醫生驚（輕微中風）啫，所以要check，仲要照磁力共振，排期排到下個月，我問醫生點解咁耐，佢話我已經最快，其他人都要排成年，同埋跌親入院，所以驚我個腦有事，要照腦同埋其他地方，報告就話我左邊心口瘀咗，右邊個肺有啲黑點，依家要做詳細檢查。」

梅啟明同時表示梅媽的看護對母親照顧得差，他說：「（梅媽）打咗電話，打埋畀女朋友，女朋友走去探佢，探佢兩日，睇佢食白粥同腐乳，冇營養，於是我女朋友返嚟同我講，有兩個工人、一個護士應該識煮嘢畀佢食，我女朋友諗住買啲肉，搵架機打爛佢，起碼啲粥都有肉，營養都好啲。」他更揚言出院後要找看護算帳：「我一出去第一時間就做呢樣嘢，唔能夠畀佢咁對待我阿媽。」