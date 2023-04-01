【是日通勝】

農曆閏二月十一

癸卯年 乙卯月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：入學、出行、嫁娶

忌：伐木、補垣、塞穴

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：4、25、33

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：身處逆境，但只要沒做虧心事可大步檻過。

雙子座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能委屈自己。

巨蟹座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

獅子座：不可自以為是，待人接物要保持謙卑態度。

處女座：財運不錯，但愛情運平平，易發生小誤會。

天秤座：捉到鹿卻不懂脫角，感情生活易停滯不前。

天蠍座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

人馬座：久坐無益，抽空出外走走，有利身心健康。

山羊座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

水瓶座：幸運指數居首位，事業發展可更上一層樓。

雙魚座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）羊 人緣差

鼠：心態正面，趁運氣好，快處理該做的事！

牛：包容心強，談吐大方，給人留下好印象。

虎：桃花旺，獲友人牽紅線，易覓得有情人。

兔：心情舒暢，適合外出散步，有益身心。

龍：情緒不穩，易被閒言刺激而失去冷靜。

蛇：有機會跟老友人相遇，有說不完的話題。

馬：容易以自我為中心，想做甚麼就做甚麼。

羊：是日沖煞，運勢低迷，人際關係不太好。

猴：陪伴另一半出外兜風，可帶來好心情。

雞：適合出席社交聚會，可獲得不少啟發。

狗：財運欠佳，無緣無故的消費會突然增多。

豬：多管閒事冇好處，保持低調，安守本分。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

哪些星座在育兒方面存有矛盾？

聽說過一個分享，就是婚前除了要了解另一半的人生觀及理財觀外，如果打算生育小孩，更要預先清楚彼此的育兒觀念，以免組織家庭後才爆發麻煩。不如來看看哪些星座的組合在一起教小朋友時會出現矛盾？

‧白羊vs巨蟹

巨蟹座天生敏感和細膩，總是給屋企人一個安全保護殼，以免大家受到傷害或墮進任何危險中。天性熱情、好動又勇敢的白羊座會被巨蟹的危機感限制住，動彈不得。巨蟹一定要確保小孩活在一個安全穩妥的世界，白羊一方難以帶小孩四處冒險，一個小心一個愛新嘗試，倒是極矛盾。

‧處女vs人馬

人馬座天生樂觀，一直有幸運星眷顧，就算面對困難都能大事化小。當遇上處女座這個仔細的完美主義者，兩個星座管教的落差會令小朋友非常迷惘。試想像人馬爸媽會非常鼓勵子女發掘刺激又好玩的事物，更熱愛帶着小孩四處闖；但處女座的另一半則事事要求循規蹈矩，這兩星座在教育上定必常常出現角力賽。

‧獅子vs金牛

獅子座愛玩又要吸引別人眼光，通常會把小朋友掛在嘴邊，希望小朋友的威風令自己也自豪。剛相反的金牛座最不喜歡被人打擾，只想尋求安穩生活，兩個星座的結合就成了大矛盾。而且，他們都是固定星座，各持己見而執着，難以作出讓步，究竟要出眾還是低調往往令小孩成為小磨心。