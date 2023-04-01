《黑暗榮耀》CP認愛！林智妍撬喬妹牆腳　暗撻李到晛

韓星宋慧喬主演的復仇劇《黑暗榮耀2》承接首季餘威，上月10日在串流平台上架後熱爆亞洲，連續3周登上該平台最高收看非英語電視劇排行榜冠軍寶座。

劇中宋慧喬向高中時代霸凌她的「女二」林智妍展開復仇，並得到深情的整形醫生男主角李到晛義無反顧助她一臂之力。不過，現年27歲的李到晛現實中真正喜歡的並非41歲喬妹，而是32歲「女二」林智妍。2人的戀情曝光後，各自透過事務所大方認愛，表示原本是親近的前後輩關係，因互有好感而正在互相了解中，希望大家以溫暖的視線予以支持。

韓媒《Dispatch》今日（1日）公開2人多次約會的照片，包括去年12月15日被拍到在李到晛金湖洞的家約會，還在男方座駕引擎蓋上堆雪人拍照，十分甜蜜，之後1月底及3月14日白色情人節當天亦有約會。據悉兩人去年夏天參加劇集研討會後開始關注對方，至結束拍攝後才變得相熟，而《黑2》劇組於1月舉行聚餐當晚，忙拍另一部新劇的李到晛也有出席，結束後還親自送林智妍返家。有網民原本還以為是愚人節的玩笑，但看到雙方約會的照片也大感驚訝，還戲言沒料到林智妍竟然在現實中再展開復仇，成功撬喬妹牆腳！