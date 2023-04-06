【是日通勝】

農曆閏二月十六

癸卯年 丙辰月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安葬、交易

忌：出財、動土、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、29、35

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

金牛座：想得多做得少，事業陷入低潮，宜自我檢討。

雙子座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

巨蟹座：理財有道，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

獅子座：留意身體發出的警號，感到不適要盡快求醫。

處女座：感情關係出現小風波，加強溝通可大步檻過。

天秤座：施比受更有福，幫助有需要的人可改善財運。

天蠍座：獲好運氣加持，按自己想法行事，得心應手！

人馬座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

山羊座：運氣勝人一籌，但仍需保持低調，勿太得戚。

水瓶座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

雙魚座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）鼠 易煩躁

鼠：是日沖煞，煩躁不安，做事畏首畏尾。

牛：合適對象未現身，單身者需耐心等待。

虎：時來運到，工作能力突出，易獲賞識。

兔：缺乏活力，做事提不起勁，小心出錯。

龍：懂得察言觀色，可於社交場合大放異彩。

蛇：已婚者要自律，跟異性太親近會有麻煩。

馬：情緒波動，易惹是生非，是時候靜一靜。

羊：話頭醒尾，面對新挑戰也能輕鬆應對。

猴：健康有隱憂，腸胃易出事，需小心飲食。

雞：易因生活小事起衝突，有伴侶者要慎言。

狗：貴人運強，多接觸不同人，利拓展眼界。

豬：事業運上升，獲貴人提攜，漸入佳境。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

紫微斗數的愛情預告

「明明很深愛，突然不愛了……」不全然是因為新鮮感退去，很可能是被別人取代了，或是對方走至運限，受到外界環境影響，性格、追求、價錢觀的轉變，因而變得沒那麼喜歡你。

在紫微斗數中，很多事情都是有迹可尋，包括分手。夫妻宮星曜、三方四正、以至星曜的變化、運限的轉動、飛化等等，都能代表感情狀態，讓你防患於未然。

‧夫妻宮遇上桃花星、四化或祿存，代表配偶與異性有許多機會，流年亦然。命宮、子女宮逢之，則自己異性緣好。

‧「左輔、右弼」居夫妻宮時，容易有其他人介入，要特別留意。

‧「化忌星」、「擎羊」、「火星」等煞星加添感情上的折磨。

‧「地空」、「地劫」雙方容易同床異夢，難得共鳴。

當然這些只是部分可能性，要審視愛情的方法有太多，不能盡錄，可以向專業的師傅詢問。幸福走向白頭固然惹人羨慕，但如果提早知道、提早珍惜，大概能改變很多情侶的遺憾。