菊梓喬唔Like吳卓羲：佢喺我心中三甲不入

出道7年的歌手菊梓喬（Hana），近日宣布5月20假九展舉行第2度香港演唱會。由於今次開騷決定匆忙，僅兩星期前才落實，她坦言要開始閉關做準備。

Hana今日（6日）傍晚現身柴灣拍攝演唱會海報。談到早前澳門開騷，耳機出意外導致受傷，她透露已完全康復，但坦言留下陰影：「有驚恐，上次怪自己唔夠細心，應該要Check清楚先繼續唱，係我唔啱當時冇叫停，今次會細心啲。（要求加大保險？）你哋提完今日後會諗吓。（點解揀520開騷？）香港4年冇開騷嘞，如果再唔開，驚歌迷話『唔要你』嘞！」

當談到今次演唱會嘉賓，她坦言：「歌單都未有，其實乜都未知。嘉賓要睇公司，好多規矩，我哋呢啲做細嘅。（請吳卓羲？）唔知道、唔講得、唔好提，哈哈！（你邀請佢嚟支持。）咁我好多朋友都要邀請。（邊個你最想邀請？）鄭伊健囉，一直都好鍾意佢，唱歌又好聽，我哋呢啲忠粉，佢做咩都支持。（你唔係吳卓羲粉絲？）我鍾意鄭伊健，我都親口同佢講過，我去追星蒙晒面、戴晒口罩，你哋都認我唔到啦。」

Hana笑言除鄭伊健外，自己亦喜歡王傑及謝霆鋒，吳卓羲根本「三甲不入」，更自爆：「第一個睇嘅演唱會係王傑，但係出席商場活動舉牌嘅係鄭伊健。（咁請吳卓羲、伯母同家姐嚟睇騷？）要咁嘅咩？咁唔夠喇，要開10場先得。」

談到今次演唱會突破性演出，她打趣說：「想睇性感、跳舞？等我Mark低先，我都唔知自己底線去到邊，試吓（性感）囉！（Bra Top、熱褲？）可以乜都試吓，因為真係悶咗好耐。（你仲箍緊牙喎。）到時會拆，本來已經箍完，但醫生突然話要多約3個月。箍牙冇影響唱歌，但呢兩年嚟好影響食嘢，牛扒、魷魚全部食唔到，我只係可以咀嚼幾啖就吞落肚，我依家喺鴛鴦面，影相要就位。」