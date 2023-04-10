本日日本：相隔4年重開　坐登山電車夜賞繡球花海

如果要選能夠代表初夏之花，非繡球花莫屬。日本在6月踏入梅雨季節，顏色粉嫩的繡球花為陰沉的天氣帶來清新感覺。當地就有不少欣賞繡球花的景點，其中最具話題性的，莫過於穿梭神奈川縣足柄下郡箱根町一帶的「夜之繡球花號」相隔4年後重新開動， 將於6月17日至7月2日期間行駛，讓大家沿着鐵道投進沐浴於燈光和月色中的繡球花海中，感覺無比夢幻！

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箱根町：車窗兩旁 繽紛盛放

起點為箱根湯本站、終點為強羅站的觀光鐵道「箱根登山電車」，全長約9公里，慢慢登山而上，穿過幾個峽谷，在花季沿途有約1萬朵繡球花夾道相送，藍、粉、白色交錯，賞心悅目。由於起點及終點海拔相差逾400米，沿線各站路段花開時間也不同，花期會較長一些，由6月到7月都可欣賞到盛開的繡球花。除了日間運行外，疫情前每年花季更會推出期間限定的指定座席列車「夜之繡球花號」，今年該列車相隔4年重新開動，一如以往沿路5個賞花景點包括箱根湯本站、大平台站附近兩個地點、舊溫泉幼稚園附近及雕刻之森美術館附近都會亮燈，呈現與日間截然不同的感覺。當中位於海拔337米的大平台站是鐵道沿線繡球花最多的地方，燈火通明的繡球花布滿了列車兩側的車窗，經過亮燈的繡球花景點會慢駛，方便大家欣賞及落車拍照。座位需預約，票價成人¥500（約HK$30），5月17日上午10時開始發售。

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佐世保市：逾千品種 花路散步

長崎縣佐世保市的主題公園豪斯登堡每年初夏都會舉行繡球花祭，今年定於5月27日至6月25日舉行。全場有約1,250品種的繡球花，讓大家可置身於歐陸風情的環境下賞花，絕對是賞心樂事。焦點有前往豪斯登堡宮殿的林蔭小路，可以見到兩旁種滿了色彩繽紛的繡球花，這裏便是日本最長的「繡球花路」，全長為800米，到了晚上這條花路更會亮燈，營造出浪漫氣氛。另外於阿姆斯特丹城與光之幻想城之間的運河兩岸都是盛開的繡球花，與岸上的歐陸風情建築物及街道十分合襯，不妨沿着運河漫步。至於位於阿姆斯特丹廣場的「花之廣場」則有一大片以繡球花組合而成的花海，在繽紛的花朵包圍下欣賞音樂表演，一邊享用「花園餐廳」供應的繡球花主題美食，來一趟沉浸式的繡球花浪漫體驗。園區內的歐洲酒店（Hotel Europe）於活動期間會變身成「繡球花酒店」，整間酒店都放滿繡球花裝飾。入場費成人每位¥7,000（約HK$420）。

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橫濱市：三層下午茶 紫藍主調

賞花後意猶未盡的話，不妨品嘗以繡球花為主題的下午茶，位於神奈川縣橫濱市的餐廳Ristorante Mangiare伊勢山將於4月19日至7月3日提供「盛開繡球花下午茶」，以初夏綻放的繡球花做主題，食物全是紫藍的花色，主要為和洋風格甜品，還有小量鹹食及香濃的茶品。甜品中最受注目的要數表面飾以粉藍及粉紫色忌廉的杯子蛋糕，並用銀色糖粒點綴，營造出華麗感。還有顏色夢幻的蝶豆及桃啫喱，模擬花卉被雨水沾濕的感覺，另外藍綠色的水饅頭也十分吸引。更有下午茶中少見的琥珀糖，以及和三盆馬卡龍、焙茶及格雷伯爵茶蛋糕、抹茶泡芙等，混合日本及西式茶香風味的甜品令人欲罷不能。至於鹹食方面，有令人聯想起紫色繡球花的紫芋薯仔沙律墨西哥薄餅、翠綠色的綠豆湯、色彩鮮艷的醃菜等，非常豐富，飲品方面則有15款MARIAGE FRERES紅茶及咖啡，可以無限添飲，為繡球花之旅畫上完美句號。下午茶每位¥4,300起（約HK$258）。