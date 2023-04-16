消費券到手　Jetso賺到盡

新一輪首期的消費券於4月16日發放，大家又是時候諗定買咩好！不過無論你想將金錢用於日常生活，或是購入心水物品，以下搜羅的商場優惠都不能錯過，未有心水的大可以參考一下，實行醒目消費、賺盡着數！

加碼賞Shopping更慳錢

着數不停加，當然令人心動！YOHO MALL因應消費券特別加推「日日購物賞」，更於消費券首發當日起疊加額外兩重獎賞，令單日消費最高可獲HK$810回贈！只要在4月30日前用電子貨幣消費滿HK$1,000，即賞HK$50電子贈券，消費滿HK$4,500即賞HK$300電子贈券套裝，以及指定信用卡消費賞等，絕對是多買多賞。

逾50%回贈禮遇

荷里活廣場由即日至5月14日期間，逢星期四至日及公眾假期，推出「購物JETSO賞」。顧客只要即日於場內以電子貨幣消費滿HK$1,500或以上，即可換領$800指定商戶優惠券組合，每人每日可換領1次，數量有限，推廣期內最多可換領多達20次，盡享超過50%回贈禮遇。即買即用HK$50指定商戶現金券，適用於多間商戶，包括時裝品牌、美容產品、運動用品店、超市百貨、家品店及麵包店等，超吸引！

雙重着數獎賞

恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃由4月16日至5月31日（或換完即止），大派超過50萬電子禮券，計劃涵蓋的7大參與商場，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊。H·COINS會只要單一消費滿HK$200，可儲電子印花1枚，儲夠4枚便可換領HK$50商場購物電子禮券，於單一適場即日累消費滿HK$2,000可獲得總值HK$150商場電子禮券組合；消費滿HK$5,000可獲得總值HK$600商場電子禮券組合。仲等咩？快快登記成為新會員，即賺額外迎新賞啦！

扭出好運福袋

不想要優惠券回贈？可選擇沙田好運中心呈獻的「好運扭蛋狂歡賞」，只要由4月22日至23日，於場內消費滿HK$300即可獲得Lucky Coin乙枚，即扭即中獎，其內藏的紅、黃、藍、粉紅和白色好運扭蛋，均代表不同的獎賞禮遇，保證人人有獎，絕對皆大歡喜！

攞着數兼大飽口福

MegaBox由即日至5月7日推出「消費券開心賞」，顧客以八達通於場內商戶消費滿HK$600或以上，即可換領人氣商戶現金券及HK$600折扣優惠券，以其他5款電子支付工具消費滿HK$800或於家居布置及用品商戶消費滿HK$1,600，亦可獲人氣商戶現金券及100%回贈率的商戶折扣券（即HK$800或HK$1,600），數量有限，送完即止。另外，場內多間商戶亦提供逾30項消費券優惠及獎賞，於即日至5月31日還有夜晚食住賞Dinner Treat（於食肆消費每滿HK$200，可換領HK$30美食現金券1張。），盡享着數兼大飽口福！