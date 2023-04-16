各大運動品牌除了不斷革新跑鞋技術，更不時為昔日的經典鞋款加推新配色，令到鞋款更具紀念性。在跑步界一直都很出名的adidas running革命性跑鞋系列adizero是不少跑手心水之選，今次品牌為系列中的adios Pro 3、Takumi、Boston 11、 Prime X、adios 7及SL新增了純白設計，讓跑手可以漂亮地突破PB。與此同時，New Balance的超厚跑鞋Fresh Foam X More v4亦同步推出奶茶白與黑白配色，為跑手帶來舒適又搶Fo的的新選擇。

全新配色登場

adidas跑鞋在世界頂級馬拉松比賽中一向戰績漂亮，尤其是當中的Adizero系列更橫掃多個大賽場頒獎台。近日系列中的adizero adios Pro 3推出新配色，讓人耳目一新。其Lightstrike Pro泡棉中底，緩震效能出色，能支援跑手作長距離比賽。配以全新輕量鞋面設計，極致輕巧，兼具針對性支撐效能。加上部分物料以廢料回收再造，迎合同樣重視環保的跑手。而同樣推出全白色計的Takumi、Boston 11、 Prime X、adios 7及SL亦各有特色，是夏日跑步的百搭之選！

熱門奶茶白與黑白

厚底泡棉設計一直是跑鞋的新趨勢，New Balance的Fresh Foam X系列以卓越緩震效能見稱，More v4採用了系列中最多的Fresh Foam X泡綿，擁有34mm中底及外底厚度，不但有Fresh Foam X中底的超凡緩震力，更搭載經分析數據後特別設計的外底，讓跑手的每一步都跑得更自然。而鞋面設計同樣出色，搭載工學網眼布料，貼合雙腳提供足夠支撐承托之餘，亦同時給予更佳透氣度，長時間穿着也不會感到侷促。全新推出的男女裝分別以白色主調配襯灰黑和奶茶色的線條點綴，無論賽道上或是日常穿搭都很合適。