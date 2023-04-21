周永恒被爆遭內地老婆家暴　爆頭恐怖傷勢曝光

藝人周永恒（Roy）曾對前妻趙頌茹（阿Yu）家暴而鬧上法庭，更被網民封為「世紀賤男」。他於2018年再婚，與內地女友陳薇（Britni）拉埋天窗後，育有1子，他於2019年曾在尖沙咀與1名男子打架而被拘捕時，並雙手合十跪拜求情，而成為熱話。近年他生活開始轉為低調，老婆Britni就熱愛玩社交網，今年2月有指Britni已刪除昔日與周永恆的婚照及多張照片，傳出鬧出婚變疑雲，近日填詞人因葵（陸謙遊）於社交網爆出多張周永恆疑被內地老婆Britni家暴的照片，令Roy的恐怖傷勢曝光，看到他頭部有多處傷痕需要鏠針，一度要留醫！

因葵發文為周永恆發聲，更斥有人「不停講大話」：「清官難審家庭事，但一個女人可以不停講大話，誣捏佢老公，仲要四圍唱畀佢老公啲朋友聽，話佢老公打老婆。呢堆相、訊息Cap圖內容係今晚人哋老婆同我嘅對話，其他受傷嘅照片，係佢老公早前入醫院嘅證據。」似乎是周永恆一直被老婆誣捏「老公打老婆」。因葵更透露周永恆被家暴期間，剛做完腦部手術，並指周永恆之前確實曾患情緒病，但現在情況已經好轉，平時可以與對方傾佛偈。

對此，Britni回覆東網表示：「唔係事實嘅報道一律唔回覆，如有必要我會起訴相關未經我本人證實的一切新聞來源，多謝關心。」至於周永恒則尚未聯絡上。