【心理測驗】超準！一圖測閃光點

正所謂「天生我材必有用」，每個人的身上都有自己的閃光點，能讓別人看見你的存在。你了解自己的優點嗎？日網Trill上就有一道據說非常準的心理測驗題在網上流傳，只一眼就能看出你在別人眼中的閃光之處，不如一齊來了解一下在他人眼中的自己啦。

【問題】

憑直覺，請問你認為下圖中的圖案像是甚麼？

A.雙腳

B.車厘子

C.「人」字

D.音符

【結果分析】

A.開朗

個性活潑、外向的你是別人眼中的開心果，有你出現的地方可說是沒有冷場，就像是太陽一樣的存在。好奇心重且勇於嘗試的你在別人眼中過着充滿樂趣的生活，不管何時見你都總是充滿活力和正能量，能令身邊人亦同樣能量滿滿。

B.善良

個性老實的你即使受到欺負亦不太懂得反擊，所以即使你可能是個較為粗心大意的人，都只會令大家忍不住想要幫助你。給別人最大的印象或許就是一個好脾氣的「老好人」，待在你身邊就會感到親切及溫暖。

C.勤奮

在外人的眼中，你是一個非常勤奮的人，無論做甚麼都是認真且非常努力，有強烈的上進心，且願意以自己的時間花到工作上，從不輕易放棄，是一個勤力得讓人佩服的人，容易激發起身邊人對生活、工作的熱情。

D.平靜

你是一個遇事能冷靜的人，即使生氣亦總能調整自己的情緒，微笑着原諒，令人佩服。這樣的你通常是一個思想開放、對他人寬容的人，認為凡事都能迎刃而解，不太會責怪別人，令身邊人極具安全感，願意與你傾訴心聲。