港鐵 X《櫻桃小丸子》　攜手推廣扶手電梯安全運動

（圖上）港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士（左六）及車務總監李家潤博士（左五），聯同機電工程署副署長潘國英先生（右四）、助理署長陳秋發先生（右三）及周厚強先生（右二），主持港鐵本年度扶手電梯安全運動啟動禮，並向一眾「老友記」推廣使用扶手電梯時的安全貼士。（客戶提供）

【特約報道】隨着社會復常加上跨境客運服務全面復通，港鐵客量正逐步回升，意味使用站內扶手電梯的人流亦有所增加。港鐵日前宣布啟動本年度扶手電梯安全推廣運動，將聯同人氣卡通《櫻桃小丸子》一眾角色，透過一系統活動和宣傳品，推廣使用扶手電梯時要「握扶手，左右兩邊企定定」等六大「安全貼士」，呼籲乘客共建安全零意外的乘車環境。

港鐵透露，過去三年網絡內發生的扶手電梯意外約一半個案涉及長者，最常見的扶手電梯意外成因，包括失平衡及攜帶大型物件等。有見及此，港鐵特別邀請來自一班東華三院及香港耆康老人福利會的「老友記」出席典禮，一起認識使用扶手電梯時的六大安全貼士，包括：

1.記得「握扶手，左右兩邊企定定」，不要在扶手電梯上走動；

2.鼓勵長者及行動不便乘客使用升降機；

3.如感到不適時應使用升降機或向職員求助；

4.攜帶大型物件時應乘搭升降機；

5.遇緊急事故時要按緊急掣；以及

6.多加留意及協助身邊長者及小童。

港鐵亦向嘉賓介紹應用於提升扶手梯安全的科技，例如以圖像分析技術偵察跌落梯級的外來物，進一步保障港鐵扶手電梯使用者的安全。

港鐵車務總監李家潤博士表示，希望透過不同渠道的宣傳和活動，讓公眾重新關注使用扶手電梯時的安全意識。他強調長者一直是港鐵重點關懷對象，故最近成立「港鐵長者關愛組」，聯同不同的社會夥伴加強向長者乘客宣揚不同的安全乘車訊息。李家潤亦呼籲乘客一同守護身邊的長者及小童等，一同為安全出分力。

至於小丸子與家人及朋友將現身一系列宣傳海報、影片及站內廣播，提醒乘客使用扶手電梯時要注意安全等。公司亦會繼續透過不同的公眾教育及宣傳活動，包括學校講座、招募長者關愛大使等，推廣鐵路安全的訊息。