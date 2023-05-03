陳少邦做「幕後黑手」成焦點：如果有得提名就最開心！

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗等主演的《法言人》，劇中的「壞蛋鐵三角」Adam（張達倫飾）、熙少（海俊傑飾）及TK（陳少邦飾）引發熱議。三人當中以少邦最搶FO，除了因之前淋林夏薇紅酒成名外，他的爆Seed式演繹方式亦成功搶焦，加上在彭家爭權個案中扮演舉足輕重的「幕後黑手」再成焦點。

談到再演有錢奸角，少邦受訪時笑指今次角色有所「進化」，他說：「家豪哥同志江哥開劇前同我講，今次角色比之前嗰啲再勁啲，雖然都係有錢奸人，但係篇幅同牽涉嘅嘢多好多，就算我冇出場，TK個名都會講足全晚，等觀眾可以真係認識到呢個角色，一個有錢人加惡人加野蠻嘅混合體。」談到現時目標，1999年藝訓班畢業的少邦坦言恨獲提名，為的是給自己一個交代：「如果有得提吓名當然最開心，唔使攞獎架，係想有個肯定同對自己有個交代。其實聽到同事話有網民提起自己，已經係好大嘅鼓舞。」

而年屆88歲的羅蘭亦依然交足戲，昨晚算是她個人表演，在法庭上與大狀Mary姐（謝雪心飾）唇槍舌劍，清楚演繹出溺愛、憤怒、固執等不同情緒，且每句台辭均說得鏗鏘有力，咬字亦相當清晰，獲網民力讚好戲兼寶刀未老：「估唔到羅蘭姐呢幾場要咁動氣，一啲都唔簡單，仲以為佢只係行行企企講幾句嘢、笑吓就算」、「好感恩，幾廿歲仲健健康康精精神神。」

據知，羅蘭姐為演好三分半鐘的法庭戲，與劇組達成共識逐句對白拍攝，務求能每句對白說得準確清晰兼交足戲，監製陳志江更大讚羅蘭姐專業：「羅蘭姐就算逐句錄，感情語氣全部都接得上，剪出嚟之後絕對似足一氣呵成咁拍，毫無破綻，相當有功架。」至於與羅蘭姐最多對手戲的張頴康，十年前與對方在《師父‧明白了》中首度飾演母子，之後二人合作無間，康仔大讚羅蘭姐咁多年都一樣咁精靈：「今次再合作我覺得佢狀態依然Keep得好好，仲係好精靈，好清楚記得現場要做啲乜，劇本對白完全應付自如。」