蔡依林下身透視美腿任睇　自揭近況「看不到曙光」

台灣天后蔡依林（Jolin）今日（4日）在台灣出席洋酒活動，穿上白色外套露出少許纖腰的她看似密實，但所穿的透視長褲絕對提高吸睛度，而她更展示花了兩星期製作的翻糖蛋糕。她說閒來會呼朋喚友小酌，自爆有醉意時會「音量變超大，肺活量暴增」。鑽研炮製翻糖蛋糕逾9年的她，說今次製作這蛋糕非常有挑戰性，製作時猶如表演及做音樂一樣，有時會有明確目標，但有時會迷失方向。

Jolin分享以往錄音時曾偶困難，甚至憤怒得要尖叫發洩：「因為很專心投入，感覺自己沒有在呼吸，好像你沒有身體的感覺，一停下來就覺得很累，是很壓抑的過程，做不出來就會尖叫，像是有股氣要發散出去。」她續說以前會逼得自己很緊，一定要把當天原定進度的事情做妥，現在懂得放鬆，讓自己好好的睡，翌日睡醒再開始：「以前遇到問題會自己悶住、埋頭苦幹，現在會向別人求救，有自己的空間，好好休息再繼續。」

她續說剛出道時，連吃一口蛋糕都會有罪惡感，如今卻放鬆地任吃喜歡的蛋糕，不會刻意選減糖成分，至於如何保持身材健美，她說：「睡眠很重要，固定的拉伸、運動以及均衡飲食，當然也不要都只吃甜食。我不是狂吃或偏食的人，一餐吃完想要來點甜的就會吃。」上一張專輯是5年前，被問到新專輯的進度，她笑言進度是處於「在回家的路上」，雖然已有7、8首歌，但未有歌詞：「我不會說現在在黑暗期，但也沒有看到曙光。」她更承認開啟到外地巡唱計劃，稍後再由公司公布。