本日日本：將櫻花樹下的綾波麗據為己有

日本《新世紀福音戰士》官方商店EVANGELION STORE曾與以刺繡馳名的日本品牌「錦」合作 ，推出雙面橫須賀外套、T-shirt、襯衫或連帽外套等，大受粉絲歡迎。近日雙方再次合作推出「夜櫻綾波麗」及「 舞伎綾波」兩款刺繡T-shirt。設計上沿用該品牌一貫的和風風格，配以高針數的刺繡工藝，呈現濃濃的日式風情，加上精美的綾波麗圖案，絕對是粉絲們收藏之選。「夜櫻綾波麗」刺繡T-shirt共有黑白兩色，背後有枝垂櫻及綾波麗的圖案，其中胸前Logo及枝垂櫻採用了刺繡處理，而綾波麗及右臂的NERV標誌則採用「拔染」方式製作，擁有良好的透氣性。「 舞伎綾波」刺繡T-shirt 同樣有黑白兩色，背面選用穿上舞伎服飾的綾波麗，還有日本地圖圖案，仔細看地圖還標記着第三新東京市及松代兩個在動畫中出現的地方，而且圖案全由刺繡處理，可謂別具心思。兩款T-shirt各售8,690日圓（約HK$512），現可於EVANGELION STORE網店預訂，預定6月上旬發貨。