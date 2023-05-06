眾星拍片大談母親節　陳凱琳獻花歌頌母愛偉大

多位城中藝人媽咪陳凱琳、琦琦、梁諾妍、周汶錡和歐陽妙芝早前拍片大談母親節，向天下的媽媽致敬，陳凱琳表示自從做媽媽後才明白要犧牲和付出好多，「我媽媽係事業女性，佢為咗我哋三姐弟犧牲事業，陪我哋去外國讀書，由唔識揸車去學車接送返學放學，每日煮早午晚三餐，覺得佢真係好偉大、好犀利。」她在鏡頭拿起一束花，趁機向母親講：「I Love You So Much。」認真Sweet！

名模琦琦、周汶錡和歐陽妙芝，都分享做媽的感受，琦琦最重視母親節，因為有個好寵愛自己的媽媽，及有個好乖的女兒，她讚母親在她遇上開心或挫折時，都會開解她、支持和鼓勵她，而對着女兒，令她學習如何成為一位更好的媽媽，過程都是幸福和快樂的。

周汶錡是兩小孩之母，小朋友的成長片段都在腦海內，是美好的回憶。歐陽妙芝感覺每天的時間都不夠用，但幸運地能超額完成每個任務，「我兩個仔自細覺得我好似有超能力，有Mammy magic，我最想佢哋明白到幸福唔係必然，並非垂手可得，要懂得珍惜。」洪永城老婆梁諾妍自爆小時很任性，經常打波致損手爛腳，令她很擔心，現在成為人母後，她終明白子女痛，媽媽也感受到，感受到媽媽當年的辛酸和偉大，表示會更愛錫及照顧媽媽。

另外兩位女藝人鍾浠文和可宜，雖然未當媽，但她們都覺得母親十分偉大，鍾浠文自小覺得母親是女強人，不過她長大後，漸發覺母親都有害怕及軟弱一面，「原來所有堅強都來自「母親」這個稱呼，去保護自己小朋友。」可宜讚媽媽天生聰明、社交手腕良好，是她心目中的最佳「輔導主任」，「原來佢講嘅嘢都係啱，以前無全部聽，感謝佢在我人生路上不離不棄，如導師般陪伴我。」