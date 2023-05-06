BLACKPINK着用波鞋　甜酷造型必備

日前剛剛參加完音樂會的BLACKPINK全員，身上的性感裝扮造型成為了大家的焦點。身為潮流ICON，她們穿着的服裝首飾都很有參考價值。近日Jennie、Lisa、Rosé、Jisoo4人代言運動品牌，一改以往穿上最新款的風格，這次則是演繹品牌的經典款式球鞋，直接證明了經典款式是永不過時的。他們還同步穿上可供搭配的運動休閒風服飾，可以成為大家日常穿搭的參考。

根據官方釋出的海報來看，4位BLACKPINK成員整體穿上了黑白色調的搭配。腳上穿着的是Adidas的經典鞋款，Jennie與Rosé以小背心搭配長褲演繹黑白貝殼頭SUPERSTAR，而Jisoo與Lisa露出迷人長腿演繹籃球鞋FORUM，她們以不同的風格演繹了經典款球鞋。經典的波鞋為大家帶來滿滿回憶，相信各位鞋頭或多或少都備有其中一對搭配衣服，因為實在是百搭且好穿，鞋型輪廓適合大部分人的腳型，穿久了也不會累。

同場加映：復古風波鞋

在美國創立的波鞋品牌AUTRY，經典復古的配色就是品牌的特點。而Rosé也在很多場合中穿上品牌球鞋，看得出Rosé非常喜愛這種風格。鞋款有着米白色的鞋底設計，搭配鞋面復古風格的配色，還有鞋側面的Logo，非常具有辨識度。無論是搭配短裙還是搭配長褲，都能夠輕鬆駕馭！