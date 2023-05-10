《小魚仙》全球首映　Haille Bailey巧遇舊小魚仙勁緊張

迪士尼經典動畫真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）即將於本月底全球公映，影片於前日在荷里活舉行全球首映禮。除了片中一眾影星包括「小魚仙」Halle Bailey之外，為80年代原版動畫「小魚仙」配音的美國女星Jodi Benson都有「驚喜現身」，並與Halle興奮擁抱！

與家姐Chloe Bailey一同出席的Halle於首映上表現得興奮受訪時說：「呢個時刻對我嚟講意味着一切。我感到非常鼓舞、感激同榮幸。」她被傳媒影到與飾演片中戀人艾力王子的男星Jonah King於首映上十指緊扣。而為片中海鷗史卡托（Scuttle）配音的亞裔女星Awkwafina於首映上自爆是動畫版的超級Fans，而她其中一幕最喜愛的場口亦有其角色史卡托參與，所以自己感到好榮幸能飾演該角色。在片中飾演反派海洋女巫烏蘇拉的Melissa McCarthy，談到烏蘇拉的八爪魚身驅，她自爆足足用了5個星期來排練：「排戲時有八個舞蹈員圍著我，每人扮演着一條8尺長的八爪魚觸手，觸手上更有吸盤。我每天就在我的『觸手』中間飄浮，感覺就像巨人一樣！」至於原版「小魚仙」Jodi則表示37年後能夠在此出席同一電影的首映而感到好像發夢。