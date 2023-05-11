曾2次終止妊娠　大S親證流產4日後與汪小菲大婚

最近有台灣媒體爆出女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚前，大S為前夫流產唔止2018年1次，喺二人2010年大婚前，大S亦係剛流產，但為咗個婚禮繼續舉行而選擇「頂硬上」，因此當時大S未有接受任何媒體訪問。消息一出，即令全城震驚及心痛，事件被報道後，尋日（10日）大S就透過社交平台發表聲明，承認曾先後兩次流產，時間亦同報道脗合。

佢提到自己2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4日後（2011年3月22日）的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪：「實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。」同時亦親證傳聞中2018年同汪小菲一同拍攝《幸福三重奏》時，係剛做完流產手術：「2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目《幸福三重奏》製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到徐熙媛女士身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容。」

聲明中佢就講到適逢母親節前夕，媒體提及過往流產報道，令佢有深刻哀痛，更指母親節日必然再次重現創傷，自己亦自責、思念、悲傷及痛苦。依家佢只係想回歸平靜，所以之前一直都未有作任何回應，佔用各大媒體資源，大家唔好再以訛傳訛。