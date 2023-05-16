一田購物優惠日 5月24日起一連兩星期狂減

【營業資訊】半年一度的一田購物優惠日將於5月24日至6月6日矚目登場，全港12間分店及14個特別展場同步勁減！一田購物優惠日首次百貨貨品及超市貨品連續2星期同步狂減，逾萬件衣食住行好物低至1折發售！超市搶手優惠分兩輪攻勢，一連兩星期力推3折起激減日本及環球新鮮及乾貨美食、超抵價$100任選4件美食、日用品自由組合，激賞優惠浪接浪！購物優惠日首日早上9-11時為YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人獨家優先場，只需預早於網上登記便可入場。早上11時起開放予公眾，並營業至晚上10時。5月25日至6月6日期間，百貨部營業時間將調整為早上10時至晚上10時，方便大家入場搶心水筍貨。

逾萬件衣食住行好物低至1折發售

全城焦點的一田1折震撼筍貨，將首次於24/5至6/6兩星期連續登場，百貨部亦首次加入一連兩星期狂減！每日筍貨包括24/5首日限定Primada快速智能煲僅以$168 (1折) 發售、25/5限定震撼價$198 Hallmark 24”四輪拉桿喼 (1折)、26/5限定$30 Senga Mini雙葉塔小涼伴、28/5限定$368 Nutzen慢磨原養機 (1折)、29/5限定$68 Carl Schmidt Sohn Smart 20cm 易潔平底煎盤 (12折)、2/6限定$188 Michelangelo頭部按摩器(19折) 、4/6限定$56炎夏好物Tescom超音波震動負離子梳及女士脫毛器(1折)等，涵蓋萬件衣食住行抵價貨物！

一田購物優惠日最矚目莫過於豪減$8,010的Metz 55” Android OLED Smart TV (只售$4,980，26/5限定) 。另外，同時入手勁減$12,001的愛皇健World Comfort環球護脊雙人床褥 ($4,899) 及勁減$15,889的OSIM V手天王按摩椅 ($19,999) 更慳足超過兩萬七，在家體驗高清級的聲畫享受、放鬆、安睡，再努力開創美好新一天。

【御見好物體驗】集齊一家所需

【終於等到出行好物】：一田購物優惠日齊集多款不同呎吋的行李篋、戶外鞋、休閒服飾、泳裝、外套等，$169起平掃8大品牌行李篋，逾40個星級牌子Outing Gear及穿搭好物低至$89起，為水上活動和夏水禮換上新裝，重新享受遊山玩水的樂趣。

【萌爆卡通治愈好物】：一田購物優惠日集合超過30大熱Character，床品、家居服、生活小配件、行李篋、晴雨傘、精品一應俱全，以低至12折起筍價發售。今次一田獨家發售、長期人氣高企的Pompompurin布甸狗限定精品，大曬冷產品包括床品套裝、冷氣被、印花T恤、家居服、晴雨傘、購物袋、童裝毛巾浴袍等。

【嚴選美妝好物】：一田購物優惠日特別齊集超過30個國際美妝品牌，逾300款護膚美妝產品/套裝低至16折抵爆發售，更精心挑選逾50款「$500 有找」美白防曬護膚美妝套裝，分分鐘一件護膚品價錢就買到整套套裝，讓大家以最佳姿態放下口罩以真面目示人。

【潮爸潮媽家用Outing好物】：一田購物優惠日搜羅嬰兒車、嬰兒揹帶、奶瓶、夏日泳裝服飾、玩具等，實用潮牌低至23 折起發售，爸爸媽媽可以一站式盡情選購。

【廚神技能解鎖好物】：逾40品牌高性能、靚色打卡名牌廚具低至22折發售，煎鍋燉鍋連蓋$230有找。

【超鮮味美好物】：一田超市連續2星期不停勁減至6月6日，多國超鮮食材低至3折；首星期 (24/5-30/5) 帶來$128日本廣島蠔 2L (69折) 及$99 玉乃光純米吟釀吟風初榨 (半價)等，筍價第二浪(31/5-6/6) 帶來$99日本喜之次一夜干 (77折)、$78熊本肥後蜜瓜 (44折)等。另外，超市繼續推「$100任揀4件」專區，匯集洗浴用品、家用清潔好物、健美保品麵食、滋味減壓零食等多款精選產品，按喜好所需任選4件，無分價錢及種類。