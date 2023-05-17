林依晨快閃香港24小時　期待與老公遊斐濟過二人世界

台灣戲劇女神林依晨對上一次來港是2017年，闊別香港6年後，今日（17日）女神與施柏宇來港出席品牌活動，吸引大批粉絲到場，企滿商場3層樓，相當熱鬧。其中有粉絲帶備依晨的大相，成功吸引偶像注意。依晨大讚香港景色依然美麗、人依然熱情、美食依然好吃，過去疫情的3年，她主要留在台灣湊小朋友，女兒「小小林」現時1歲多，正牙牙學語。今次難得來港感覺好興奮，不過因掛念女兒，只旋風式來港24小時，今晚便飛返台灣，她把握僅有時間品嘗了燒餓和飯盒等港式美食，十分滿足。

依晨透露4月剛拍完一套劇情片，8月會有新挑戰，想先拍好戲，再留台陪伴女兒，故未有到內地的時間表，問到她工作時，老公會否幫手湊女？她稱有人幫忙照顧小朋友，而且老公工作繁忙要周圍飛。早前她現身捧場欣賞好友魏如萱的演唱會，開心又驚喜，老公還替她們影合照，笑言在老公面前會擺出鬼臉。對於近日傳出她離婚的消息，她一臉無奈：「好耐之前都傳過，都回應過。（影響心情？）比較心痛對方，他有說自己為何多了新綽號。」現時生活日常都填滿要照顧小朋友，也希望遲些可以跟老公出外旅行到大溪地和斐濟過二人世界。