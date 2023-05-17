賈曉晨同關智斌床戰　老公樊少皇詐晒型：做咩要接？

藝人關智斌（Kenny）與賈曉晨（JJ）於新劇《法與情》內有感情轇轕，更被葉璇跟爆二人有床戲演出。JJ笑指老公樊少皇得悉後詐型：「佢問我點解會接，我同佢講冇睇清楚劇本，不過工作人員叫我唔使太擔心，反正電視尺度有限。（葉璇樂意做你替身喎。）梗係好，我都唔想囡囡睇到，問我點解同叔叔（Kenny）咁。」Kenny即向她大派定心丸：「呢方面我好有經驗，你放心，我好Gentleman。」

JJ又指今次帶了2名女兒返港：「係我離唔開佢哋，我開工嘅時候，姐姐（傭人）會同我媽咪幫手照顧。（老公呢？）佢香港、內地兩邊走。（床戲佢嚟監場？）應該會。」她又指自己上次拍劇已是無綫的《末代御醫》，對今次開工相當期待。

另外，Kenny昨上載與前女子組合2R合照，成網民熱話。他透露：「當年大家差唔多時候出道，佢哋依家又唔喺香港住，估唔到會喺髮型屋撞到，感覺返晒嚟（傾咗啲乜？）佢哋叫我一齊做運動。其實今次拍劇我同謝安琪及劉浩龍，都係同時間入行，好有親切感。」

而COLLAR成員李芯駖「處女下海」，參與劇集拍攝，令她大感新鮮，更感恩有機會不少前輩鬥戲，又指其中一場慘情戲，要投放感情去喊，難免感到壓力。問到蘇芷晴（So Ching）離隊之後可有與她聯絡？芯駖承認：「有，知道佢做跳舞老師，都支持佢嘅決定，其實佢都知道我哋支持同關心佢嘅。（會唔會跟佢學跳舞？ ）想呀，其實我哋會一齊跳舞，一定會見番面嘅。」