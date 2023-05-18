Rose驚喜現身康城電影節　懷舊打扮學足柯德莉夏萍

日本導致是枝裕和的新作《怪物》入圍今屆《康城電影節》「主競賽單元」，影片於香港時間今日凌晨舉行全球首映禮。除了是枝以及片中一眾演員包括女主角安藤櫻之外，亦吸引來自世界各地的名人紅星出席。其中韓國人氣女子組合BLACK PINK的成員Rose更驚喜現身成為全場焦點！

身穿黑色大露背吊帶長裙的她現身紅地氈，而她將一把金色長髮束起，有網民指她的髮型似足已故女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）。而原來Rose之前已約了英國男星祖狄羅（Jude Law）的模特兒女兒Iris Law等人於康城睇試片，並一同自拍。除了Rose之外，她的隊友Jeannie將於下周亦會現身康城，為她有份主演的劇集《The Idol》宣傳。

除了Rose之外，一眾內地女星包括前「星女郎」張雨綺亦連續第2晚現身康城，出席《怪》首映。她以用3D打印白色長裙現身紅地氈，再度成功搶Fo！此外，內地女星高葉以及男星朱一龍亦有現身紅地氈。而《Marvel隊長》（Captain Marvel）英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）亦性感打扮亮相。