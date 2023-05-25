米雪演技爐火純青　讚陳明憙喊戲處理不俗

港台原創微電影《出發2022》於大灣區衞視播出，微電影由《手錶》、《幸運熊》、《空間魔術師》及《轉型》四個故事組成，藝人米雪參與其中一個單元《幸運熊》的演出。對於首次於大灣區衛視亮相，米雪說十分興奮開心：「呢個亦都係香港政府一直以嚟都推廣同大灣區合作嘅項目，今次能夠有機會入到個節目，我希望我哋會做到更好，同埋有關一直宣傳同推廣，我哋一定支持，更加希望以後更多一直計劃我哋可以參與。」《幸運熊》講述疫情期間醫護人員跟病人的心態，帶出當中的親情、友情及愛情，米雪直言一看到劇本立即決定接拍，「一聽個故事我已經覺得好好，係表揚醫護人員同描述長者嘅心態，講佢哋腦退化，我一向都有做長者服務嘅義工，所以二話不說我就接咗呢部戲。」

在《幸運熊》中米雪跟羅家英飾演一對唱戲的恩愛夫婦，丈夫在醫院養病時得了新冠肺炎，經歷生離死別，米雪說有很多火花：「戲入面我鍾意叫家英哥做『相公』，呢啲都係現場諗出來。陳明憙吸收能力好高，有幾場要喊嘅戲都處理得唔錯。我同家英哥有好多打情罵俏嘅戲，我哋演嘅時候冇乜嘢，但好多工作人員見到我哋都忍唔住笑場，呢樣先最好笑。」