東瀛烤肉夠晒正　超靚肉類齒頰留香

日式燒肉素來捧場者眾，故為了保持食客的新鮮感，餐廳不時會引入特別肉部位及推出新菜單，務求讓巴絲打食到高質又美味的烤肉。

日本一頂級和牛

位於尖沙咀的「三郎。燒肉」乃人氣日式燒肉店的姊妹店，主打稀有和牛部位及矜貴和牛的日式燒肉Omakase，品牌早前受日本兵庫縣姫路市「和牛達人肉食中心」邀請於當地參加和牛拍賣，成功競投了一頭「名譽賞」和牛（第一名）及一頭「最優秀賞」和牛（第二名）。和牛產自能兒島，只有27個月大，重達641.8公斤，脂肪分布、肉質等級、肉質色澤與質量、肉質結構鬆緊及紋理、脂肪色澤與質量極高。品牌先在日本分割再空運抵港，推出於旗下的燒肉店推出「名譽賞A5和牛限定餐單」，包括前菜、和牛他他伴魚子醬、極上燒肉3種類、蔬菜、牛舌3款、土鍋飯及稻座烏冬等。和牛肉，大家除可以自已燒外，亦可選擇坐在吧枱，享受專人燒肉服務，師傅會邊為大家燒肉，訪達細講解各個和牛部位的特色及燒肉技巧，帶來獨特的餐飲體驗。

勁多高質選擇

以和牛為主打的燒肉店「上州一頭和牛 Jyoushu Ittou Wagyu」，早前遷至尖沙咀金巴利道開業，除繼續供應日本A5和牛外，還有澳洲M7和牛、美國安格斯西冷、鹿兒島五花腩、西班牙黑毛豬等。新店更有坊間少見的水煎鍋，糅合關東風及關西風的兩款食法，即燒肉火鍋，用上特製爐具，一次過享受傳統燒肉、火鍋及水煎（即將食材先放入湯汁內再放到鍋中間燒煮)。水煎有4款湯底選擇，並配有野菜拼盤及白飯，特別食法令燒肉既有焦脆口感又滿有汁香，令人回味。此外，新店特別推出「特上一人天梯」及「極上一人天梯」的燒肉拼盤，各有7款肉品，配上沙律、茶漬飯、野菜、自家製泡菜及甜點，分量十足，打完卡至燒夠晒Fun。為慶祝新店開業，即日至5月31日期間堂食兼Like專頁即享全單8折，另於6月1至30日期間堂食再Like專頁則享午市全單減HK$20或晚市全單減HK$50，還有父親節優惠及壽星送水果茶特飲等呢！