魯振順取消結婚　女友變老母

有無綫「卡拉之星」之稱的魯振順，2020年重遇41年前認識的Julie，兩人一撻即着，火速發展成戀人，之後更認定終身，宣布會在2022年10月拉埋天窗，於主題公園舉行大型婚禮，並打算筵開50席，當時魯振順更指因兩人都想有小朋友，故希望年過半百的女友能夠透過中藥通經及調理身體，成其美事。

黃昏戀開花結果，仲希望有下一代，成件都幾夢幻，但可惜，原來最終成了泡影！去年年尾一直沒有兩人擺酒的消息外，近日更有傳他們已分手！魯振順日前接受東網訪問亦坦承取消了結婚的念頭，他說：「主題公園擺太貴，同埋都唔想親友舟車勞頓。（分手？）唔係，佢係我老伴嚟㗎喇，只係佢好囉嗦，依家變咗我老母，我成日都係咁叫佢。」

不少情侶不婚則分，魯振順與女友Julie結不成婚，魯振順又多次以「老母」稱呼Julie，雖話沒有分手，但是否仍會有「夫妻之實」呢？魯振順則妙答：「呢啲順其自然，依家年紀大條腰好易閃親。」

魯振順曾指去年11月會收樓，等兩人婚後一起居住，如今結不成婚，是否仍會同居？他說：「就係佢奄尖，間屋到依家都未收得，我哋仲係分開住。」他還指兩人經過相處，方發現好多方面都需要磨合，尤其他單身耐，不習慣下下畀人管，但偏偏Julie是「支配女王」事事都要管，令魯振順大感吃不消，故覺得現在以「老伴」關係相處，閒時「你窒吓我，我窒吓你。」反而更加舒服。