馬國明湯洛雯「預演婚禮」　計劃再置業為生B做準備

藝人馬國明和湯洛雯（靚湯）自宣布訂婚後，今日（31日）首次以未婚夫妻拍檔身份出席活動放閃，為六福珠寶位於尖沙咀全新形象店任剪綵嘉賓，2人都穿上米白色禮服翹住手出場，猶如預演婚禮，即獲六福集團副主席兼副總經理謝滿全送上一對重逾3両「龍騰鳳舞」龍鳳鈪，作為賀他們的結婚禮物，認真重手。

靚湯直言首次以未婚夫妻身份出席代表人生的新章節，心情有點緊張，馬國明也覺得這個身份好特別，心情開朗的他，冧讚未婚妻明艷照人：「佢唔同時候有唔同靚，唔化妝或瞓着都靚。」司儀瑪姬不禁取笑他求生意志強大。

靚湯對於今日如預演婚禮，表示是應大會要求穿淺色，自己的婚紗則尚未落實，性感程度會尊重未來老公意願，「佢話得就得。」之前有給外國婚紗相讓他過目，被嫌過分性感，正式行禮的婚紗就不會給他預先看，但就派定心丸，一定不會驚嚇。馬國明笑言結婚性感可以，平時就可免則免，幽默地說：「或者剩係着畀我睇OK。」自己禮服會盡量襯番靚湯。

首次情侶檔出席搵錢，他們透露今次是開心價和抵用價，希望陸續有來，笑言希望再有家居設計及傢俬贊助，馬國明直言有計劃再置業，為將來生B計劃組大家庭，靚湯讚未來老公有大志，至於生育就隨緣，未有壓力。她表示收到龍鳳鈪好開心，還早過父母送，她喜歡心心設計好可愛，不老土，馬國明見過好多新娘子會佩戴金豬牌，覺得女仔戴金豬好可愛，靚湯踢爆：「豬旺他呀，我唔使要獨角獸公仔，不過獨角獸鑽石都幾好。」

馬國明正忙於拍劇集《新聞女王》，7月或會接新劇，令婚紗照遲遲未定出發日期，他表示之前一直由靚湯搞婚禮，之後自己會多參與。靚湯指他忙於工作，每日只有兩三小時睡覺，不好意思再剝削他睡眠時間，十分體貼，問到靚湯未嫁就錫住未來老公，她笑言：「未正式註冊嘛！佢對我好好，就算好忙唔夠瞓，都主動想幫手，我同佢講度期畀我，到時出現就得。」馬國明亦讚她是賢內助：「都話佢好好，幫我安排晒所有嘢。」

另外，靚湯新劇《隱門》播出，他們均未有時間捧場，至於馬國明和佘詩曼在《新聞女王》拍攝期間輪流萬歲，馬國明覺得大家拍廠景都好辛苦，希望慰勞大家，而昨晚亦有為佘詩曼補祝食生日飯。