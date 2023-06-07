廖慧儀學煮煲仔飯「危機四伏」　小背心濕晒

J2旅遊飲食節目《趁而家去大馬偷食...譜！》由J2er廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持，Jessica同Juliana本周繼續以超清涼裝束進行馬來西亞偷食譜之旅，包括炭爐煲仔飯、板麵、雲吞麵、叉燒、福建炒麵及海南茶等，並找來《聲夢傳奇2（馬來西亞）》冠軍Xair，及大馬華裔女演員蕭麗玲擔任嘉賓。其中，「雙J」挑戰高難度學煮炭爐煲仔飯，面對眼前熊熊炭火及炭屎四處亂彈，「雙J」雖然有點膽怯，更彈開數個身位才敢放下煲仔飯，但總算完成任務，Jessica更忍不住當場感嘆︰「真係用生命去煲呢個煲仔飯。」

Jessica事後受訪時，笑指學煮煲仔飯期間確是「危機四伏」︰「嗰時面前有10幾個燒緊、好高溫嘅炭火爐，啲煙會吹埋塊面度；加上真係好熱，搞到成身都係汗。煮緊嗰陣都有畀啲火屎彈到隻手，加上煮嘅時候要不時要調校唔同火喉，包括要幫個煲換位同埋要加炭，都有唔小心焫親手。」她又笑指雖然在當地吃盡「邪惡」食物，但每日拍攝完畢均會抽空做gym或游水「還債」。除了偷食譜，雙J亦會繼續於酒店房試食各式各樣即食消夜，二人除像上兩集般以吸睛造型亮相，亦繼續「錯漏百出」，單是煮即食麵也「險象環生」，Juliana亦忍不住「自嘲」︰「點解我哋次次整親嘢都好似爆炸咁，淥個麵都爆炸……」相當搞笑。