今夏流行髮型　漫畫感「公主切」顯個性

南韓明星一向都是潮流指標，今夏流行的髮型莫過於源自日本的「公主切」。前有宋慧喬參加時尚界盛事以「公主切」搭配長辮造型，然後熱門女團LE SSERAFIM成員洪恩彩以黑長直演繹，還有少女時代成員泰妍以粉色漂染呈現，全部都非常精彩。以下為大家介紹「公主切」到底適合甚麼臉型？以及參考韓星如何搭配？

「公主切」是Block Cut的一種，Block意思為「塊狀」，稱為區塊剪。透過分不同區域，將髮絲切成塊狀一般的漸層，用以修飾臉型有很大幫助。同時「公主切」髮型也被稱為姬髮式，指的是臉側頭髮被「一刀切」的髮型，盛行於日本上流社會的女性或皇室公主。「公主切」的重點在於耳側兩旁的頭髮像是齊劉海一樣被剪得非常工整，長度與後面的頭髮型成鮮明對比。

宋慧喬參加時尚活動時以一身溫婉可人的香檳色馬甲長裙搭配「公主切」髮型，不同的是宋慧喬將後面較長的頭髮紮起來變為辮子，而臉側兩旁的厚劉海長度至下巴，能很好的修飾臉型，也顯得非常年輕有氣質。少女時代的泰妍則是將「公主切」髮型漂白，變成煙熏蜜桃粉，絕美色彩搭配「公主切」髮型就像是從漫畫中走出來的人物。新進大熱女團LE SSERAFIM成員洪恩彩將「公主切」搭配紮馬尾，提升了層次感，在視覺上讓臉形更小。