楊明當街被嗌「監躉」：覺得心涼就隨便講！

藝人楊明最近回歸大眾視線，經歷囹圄生涯後，自爆曾在街上被人以「監躉」稱呼，EQ爆棚的他實行一笑置之，揚言若對方講完覺得心涼及開心就隨便講。面對人身攻擊，他選擇忘記，但女友莊思明對他的支持與陪伴，他會記足一世，承諾照顧對方餘生作回報！

楊明因不小心駕駛等罪名於今年初被判入獄，經過數個月沉澱後，最近「復出」幕前積極宣傳無綫劇集《一舞傾城》。他接受東網專訪時，感激公司及劇集製作人王晶給予寶貴機會，坦言擔心自己影響劇集口碑及連累劇中演員受負評，反而對自己的負評很看得開：「最深刻都係出番嚟嘅時候，有人喺網上話我監躉，咁我係經歷呢個懲罰，如果佢哋講咗呢句嘢覺得心涼同埋開心咗，咁就隨便講，我控制唔到人哋講乜，呢啲係純攻擊，冇養分，亦幫唔到我日後嘅人生，我會好快唔記得。」

網上攻擊對他來說屢見不鮮，更甚是試過被人當面叫「監躉」，他說：「試過有人喺條街咁叫我，我都係一笑置之，當然亦有市民主動走過嚟話支持我，網上評論亦有好有壞，睇你要記住邊啲說話。」

認衰仔 冇諗過分手

講到最難捱的日子，楊明不諱言是17日鐵窗生涯，要面對未知的恐懼：「我間房係24小時着燈，瞓得唔好，頭兩日超級唔習慣，我同自己講事件發生咗，呢個係你嘅懲罰，唔可以再沉淪落去同鑽牛角尖，要積極面對，最難捱嘅時間過咗，之後嘅日子就要積極向前。」並揚言會從錯誤中吸取教訓，警醒自己將來不能行差踏錯，並希望把自身經歷跟其他有困難的人士分享，以傳遞正能量。

由打官司到入獄歷時近3年，楊明最感謝家人、女友莊思明及公司，問可曾擔心拖累女友而閃過分手念頭？他斷言：「絕對冇諗過要分開，呢3年佢喺前面幫我頂住傳媒同評論，背後喺我身邊支持我，為我做咗好多嘢，我好感激佢，唔係普通女仔可以做到。佢對我嘅不離不棄，我要照顧佢下半世去報答佢，如果冇佢，我會難捱好多倍。（對女友同家人有咩承諾？）會照顧思明下半世，努力做好每件事，唔好令佢哋擔心。我真係衰仔，咁大個人令家人擔心好唔應該，我希望父母安享晚年。」

等開工 努力回報公司

楊明現時暫未有工作安排，對於之後的演藝路，他認為首要做好自己，保持良好的精神狀態及思維，至於有否想過轉行？他直言：「我17歲就入無綫，入咗公司25年，對我嚟講公司係一個屋企，冇諗過離開，多謝公司對我不離不棄，呢個係福氣，我要加倍去回報。（經濟上擔唔擔心？）有啲積蓄，咁大個人有手有腳唔餓得死，做好自己先。」而他亦說到做到，為《一》劇落力健身減肥，打戲連場的他更拍到輕微中暑，雖然辛苦，但他笑言相比打戲，更怕拍床戲。

嘆男友被誤解 莊思明：一齊重新出發

「絕世好女友」莊思明一直對楊明不離不棄，風雨同路。對於男友承諾照顧她的餘生作回報，思明甜絲絲表示十分感動：「始終大家一齊經歷咗好多，感恩依家一齊重新出發！」她不忘為男友說好話，大讚楊明對她照顧有加：「可能外人對佢有誤解，所以覺得係我單方面付出，其實我唔係傻嘅，我唔會留喺一個對自己唔好嘅人身邊。佢的確對我好好，日常生活所有嘢都係佢照顧我、遷就我！佢對我屋企人都非常好，好孝順老人家，係一個家庭觀念好重嘅人。」又發表愛的宣言，感恩生命中有楊明。