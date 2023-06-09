星爺契女疑似整容　網民斥徐嬌「整」了這部位

徐嬌今年大學畢業，結束了七年的留學之旅。這幾日內地正值高考，徐嬌還拍攝短片為高考生加油打氣，但是在影片下卻有網民留言，認爲徐嬌的臉有點奇怪，猜測徐嬌做了整容手術，懷疑她做了鼻整形，看起來非常不自然。

徐嬌因在電影《長江7號》中，反串飾演星爺的兒子周小迪而出名，當時她一副男孩扮相，不少人都認為她真的是男生。眨眼間她已經25歲，變得愈來愈漂亮，完全擺脫了之前的男生形象，近年更嘗試漢服和Lolita，造型十分百變。

作為周星馳的契女，徐嬌近年來就較少與星爺公開聯絡，前幾年還有網民因此罵徐嬌忘恩負義，說是星爺一手將她帶起，但是現在連星爺的生日也不發祝福，徐嬌被氣到上載短訊照片證明，短訊中徐嬌十分親切地叫星爺老竇，還説周老竇是她一世恩師。

相較於徐嬌的低調，另一位星女郎林允則非常高調，林允因出演了《美人魚》而一炮而紅，之後亦成為了星爺的契女。林允和周星馳互動十分親密，時常能在活動中看到周星馳牽着林允的手或者抱着她。

不過最近二人在社交媒體就鮮有互動，也因此被懷疑二人是否有了矛盾。但其實只是林允和星爺公司約滿，可能是因為林允不想打擾對方，因此二人互動漸少。