東冲有料到：推動泰國水果不遺餘力的商務領事

泰國駐港商務領事及DITP Hong Kong董事Chanunpat Pisanapipong女士又有新搞作，剛於上周五在尖沙咀的Hotel ICON舉行了記者招待會，與這間酒店推出泰國水果自助餐，除了任食水果外，更將之融入烹調當中，無論鹹點或甜點都發現泰國水果的蹤影，為食客帶來新鮮感及美味。

而當中焦點自然落在榴槤身上，於香港酒店未必能容許將整個榴槤打開來吃，但這次自助餐卻可以吃到很多榴槤肉，除了雪糕，也有大量甜品跟榴槤有關，味道未至於超濃郁，但入口卻感到陣陣飄香。

這次的自助餐由即日起至7月9日推出，每位收費約HK$400多，如果大家喜歡吃泰國水果（尤其係榴槤），或者想追求味道上的新意，都可以一試。與此同時，港島區日式百貨公司Sogo的地下超市亦有泰國水果節，無論是新鮮進口的當地水果、食品及米都可以買得到。

雖然現在恢復了正常通關，不少人已瘋狂地前往泰國旅行，但並非所有人都有假期或隨時可出行，如果自問鍾情泰國美食，並想購買高質的泰國食品及水果的話，可以到該超市一看。而把泰國美食帶到香港，讓大家可盡情享受的Chanunpat Pisanapipong女士可謂功不可沒！

胡慧冲