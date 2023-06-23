「Mo仔」真身拒為《海底2》配音原因　邊位港星成動畫御用配音？

今年是彼思經典賣座動畫電影《海底奇兵》（Finding Nemo）上映20周年的紀念，當年為片中小丑女「Mo仔」（Nemo）配音的美國男演員Alexander Gould經已長大成人，現年29歲的「Mo仔」近日接受訪問除了大談影片的成功之處外，亦親自解釋為何沒有為2016年的續集配音的疑團。

Alexander大讚影片有個美麗的主題，因而成為一種文化現象。「對於父母來說，它有很好的主題，圍繞著放手讓你的孩子進入這個世界，讓他們憑藉自己的優點茁壯成長！」而他亦解釋當年為何沒有回歸續集的因由，他說：「經常有人問我為何沒有再為《海》續集配音，你知嗎？首集配音時我只是8、9歲，而自此後我的聲線已改變了不少。當續集上映時我已長大成人。」最終他決定沒有為續集「發聲」，「Mo仔」一角改由另一男演員Hayden Rolence配音。

劉青雲成為迪士尼動畫御用「聲優」？

而當年《海底奇兵》在港上映時亦找來多位本地紅星配音，其中影帝劉青雲就為「Mo仔」老竇「馬倫」配音，在《海》之前青雲已在多部迪士尼動畫配音，其中包括最有代表性的《反斗奇兵》（Toy Story），他為片中主角「巴斯光年」配音，除了《反》系列之外，他亦有為動畫《小馬王》、3集《加菲貓》以及《LEGO蝙蝠俠英雄傳》配音，相信他是香港史上為最多動畫電影配音的港星！