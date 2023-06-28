黑人涉性騷擾第二個受害人出現　被強壓坐腿逼親吻

台灣「#Metoo」風波持續發酵，而繼早前黃子佼及炎亞綸「中槍」後，近日又輪到陳建州（黑人）被前黑澀會成員周宜霈（大牙）指控性騷擾，未料事件幾經擾攘又再爆出「微風女神」郭源元出面指控黑人性騷擾，更透露選擇依家出嚟講嘅原因只有一個：「就是我不想讓大牙只有一個人。」

今日（28日）郭源元喺社交網發長文，怒指黑人一共曾性騷擾佢2次，分別係第一次借品牌邀約之名，相約喺黑人辦公室見面，點知對方突然從後面環抱舉起：「黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」最後，為咗可以順利逃離嘅郭源元更表示：「當下的我為了趕緊離開那樣僵持且可怕的狀況，我竟然親了他臉頰一下。」連佢自己都難以置信。

而第二次，起因則係黑人不斷傳信息表示要送衫送鞋比佢，礙於黑人無數次嘅堅持，最後都係同黑人約咗喺相較安全嘅路邊見面，未料黑人竟然將私家車停喺大十字路口中間，打開副駕車門大嗌「上來！上來！」，迫於無奈最後都係上咗車，被黑人再車咗去住宅大廈嘅停車場，結果上去拎完準備走之際：「一切很快，我被很輕易地抓抱起來，像一切只在玩鬧，他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在逃着爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以。』我腦中閃過對那句話的理解是，「這是他與范范的主臥室」，然後我又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。」好彩最後因為郭源元又哭又鬧，先被放回家。

對於郭源元企出嚟指控黑人，大牙表示相當感動，即刻於對方發文下留言：「我哭了，我懂你的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，你也不是一個人。」而再度被指控，黑人今晚透過經理人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」