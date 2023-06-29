周吉佩辭去正職開音樂教室　同老婆約法三章會跑數

節目《中年好聲音》的周吉佩（吉吉）、李佳、龍婷及丁文俊等晚上（29日）現身新蒲崗為節目《大笪地唱不停》進行錄影，歌手譚嘉儀及黃洛妍則以嘉賓身份出席。吉吉受訪時透露已辭去之前的正職，並開設了音樂教室，現全身投入當歌唱老師加歌手：「其實諗咗4、5年，疫情前已諗住創業。」以往亦有教唱歌的他，承認自己因參加了《中年好聲音》而多了學生跟他學唱歌：「好多《中年2》參加者都有問我意見，甚至有唔識嘅人Send片叫我評價，我都有畀啲意見，之後有啲人直頭報名上堂。」他指學生當中不乏有潛質人士，也嘗試説服他們參賽，又透露有相識多年的前男歌手好友已報名參加，但想先賣關子，叫大家可留意海選。

談到辭去工作並開設學校成本相當高，他說：「其實唔係好重本，好多嘢都親力親為，例如訂傢俬、牆身隔音都係自己做，因為好細間，投資5位數左右。（會唔會好冒險？）驚㗎初頭，但同太太商量過，覺得依家係適合嘅時候。」他指已和太太約法三章，笑言每月要「跑數」：「供樓、小朋友同自己開支，2、3萬蚊走唔甩！（創業有問過小朋友？）有，我問佢轉做教唱歌好唔好？佢問我係咪會多咗時間陪佢，我答會，佢即刻話『好！我支持』哈哈。」他坦言現時每星期有多個節目拍攝，故長遠而言辭去正職創業會相對有彈性。

吉吉表示今次能於新場地開騷相當高興：「點都應該好過上次荔枝角落大雨個感覺咁辛苦嘅，哈哈！不過嗰次都正，同陳展鵬落住雨合唱，好爽，係男人的浪漫。」

至於兩位嘉賓譚嘉儀及黃洛妍則指新場館很吸引，直言也想在此開個人騷，又大讚一班《中年好聲音》歌手有熱誠，今次能參與其中很開心，她們表示有推薦身邊親友參《中年好聲音2》，但笑指大家也相當怕醜，未有勇氣報名參加。