清晰眼科全新近視防控中心　一站式助兒童遠離近視

【特約報道】香港經歷3年新冠疫情，不少學校因未能面授上課而轉為網上教學，令學生接觸電子屏幕的時間大增，導致兒童的近視問題愈趨嚴重。雖然衞生署家庭健康服務會為4至5歲學前兒童進行「學前兒童視力普查」，但檢查只屬視力篩查，連小朋友近視、遠視或度數評估亦未包括在內。加上6至14歲是學童近視加深的高峰期，家長們應及早助子女預防，清晰眼科（Clarity Eye Centres）最近於尖沙咀The ONE開設全新近視防控中心，提供一站式兒童近視控制服務，幫助學童遠離近視。

佔地過萬呎 定期辦講座

清晰醫療集團於2005年成立，致力提供全面眼科醫療服務，旗下6個品牌涵蓋服務包括激光矯視、近視防控、ICL矯視服務、乾眼治療，以及各類眼疾的診斷與治療。位於尖沙咀全新開幕的清晰近視防控中心佔地14,000呎，專門為小朋友提供詳細眼睛檢查、近視控制評估及臨床診斷報告。中心亦會定期舉行免費講座，由眼科專科醫生講解眼睛健康資訊，可即時諮詢有關健康問題，屆時為客人作出初步評估。

全港獨家 與蔡司合作

另一方面，The ONE清晰近視防控中心與ZEISS Vision蔡司組成策略性聯盟，全港獨家與蔡司合作，開設首間（診所內）蔡司近視防控控制中心，引入蔡司高端數碼視光、醫療技術和儀器支援，為孩子的眼睛進行深度近視風險分析，讓醫生與視光師提供經更全面考量的專業諮詢和近視防控建議。特別一提，中心設有MRT多光譜屈光地形圖儀器及蔡司Visufit 1000數碼中心定位儀，可全方位制訂最適合的控制近視方案。

國際級MRT及Visufit儀器

平時驗眼只能驗到中間黃斑點度數，但視網膜周圍的離焦人人狀況不一。透過多光譜屈光地形圖儀器（MRT）便可驗到視網膜周邊度數，從而評估小朋友近視風險，更可驗配個人化控制近視眼鏡。至於中心引進的蔡司Visufit 1000數碼中心定位儀，透過9個鏡頭同時拍攝180°全景圖，毋須再用人手驗配瞳孔位置，便能更精準驗配個人化控制近視眼鏡。

兒童空間 助愛上檢查

傳統診所均予人刻板印象，容易令小朋友厭惡。針對此點，The ONE清晰近視防控中心特設兒童專屬玩樂空間，為兒童提供夾公仔機等各類遊樂設施，讓檢查環境變得歡樂、有趣及挑戰性，降低小朋友對診所的厭惡，從而愛上眼科檢查。

四大方案 三不原則

小朋友最普遍的視力問題是近視，少部分會有弱視／斜視，中心現提供4種近視控制方案，包括阿托品眼藥水（Atropine）、角膜矯形術（OK鏡）、近視控制鏡片，以及近視控制隱形眼鏡，所有方案近視控制效果均高達5成以上。而醫生與視光師因應小朋友個別需要，或會建議混合使用兩種近視控制方案，以達致最佳控制效果。

對於小朋友保護雙眼，中心有「三不原則」建議，包括「不大長」，每用眼20分鐘，往20英呎遠的地方看，然後休息20秒；「不太近」，保持良好閱讀距離，大約30cm-50cm；以及「不太暗」，避免在黑暗環境中閱讀。最後配合定期檢查，有問題及早就醫，就能好好保護學童雙眼。

優惠詳情：

優惠期至 8月31日

中心地址：九龍尖沙咀彌敦道100號 The ONE 11樓全層

中心開放時間：星期一至日10:30 – 20:00

條款及細則：

此優惠只適用於「尖沙咀The ONE分店」。

此優惠僅適用於首次Clarity全面學童近視控制評估檢查。

此優惠只適用於Clarity學童近視控制評估檢查，不適用於其他檢查或手術之費用。

清晰醫療將保留此優惠的最後決定權。

開幕驚喜

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