麗英新歌MV一鏡到底　鼓勵DSE考生堅持

歌手麗英最近推出新歌《(not) the First Take》，歌曲班底由首度合作的黃丹儀負責作曲，再加上黃偉文所寫的詞，而促成今次合作原因是黃丹儀和麗英2人，於網上音樂節目「Music Panda」結緣，由於彼此喜歡日本文化，繼而拉近二人的關係並互相欣賞，有日丹儀更主動聯絡麗英說有首Demo很適合她演繹，亦造就二人今次的合作。至於黃偉文是麗英經社交平台發訊息邀請，當時對方回覆：「我等咗你好耐啦！」令麗英十分興奮。

麗英指今次的歌曲是想表達有些東西並非First Take才是最好，逐步累積的經驗，堅持過的成果，才會更好：「我哋覺得呢個主題同想法其實都好適合成為DSE考生嘅打氣歌，所以都想藉住這首歌幫下個禮拜放榜嘅考生，為佢哋打打氣！」

為了讓畫面可以呈現到今次的訊息，製作團隊構思以一鏡到底進行拍攝，整個過程艱辛，所以完成拍攝後團隊均在現場感動流淚，畫面十分熱血：「當日分開兩部分進行，分別象徵唔成功的一Take是我趕往音樂表演途中遇到不同障礙，下半部則是畫面上所見我可以順暢到草原大合唱並演出成功，然而背後的拍攝過程絕非簡單，其中有一幕交代我好狼狽爬上欄杆另一邊嘅位置，要反覆拍攝爬上去跳落地，加上當日天氣不穩，需要等待停雨同太陽出現，又要追趕拍攝進度，整個過程需要演員同幕後經歷反覆試驗才能完成，艱難嘅過程係想帶出(not) the First Take唔緊要，最緊要係堅持先會有Good Take這個訊息去勉勵大家。」