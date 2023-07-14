張蔓莎新歌為考生打氣　寄語大家追求心中理想

創作歌手張蔓莎（Sabrina）近日推出新歌《最FIRM應援》以旋律給DSE考生打氣，Sabrina回想當年備戰DSE的時候，差不多每天都與家姐或朋友一起到自修室或咖啡店溫習。創作型的她認為凌晨時分是溫書最入腦的最佳時間，更為每一科製作專屬畫作筆記，最終她在DSE中取得不錯成績，其中以中、英文科成績特別出眾，故她報讀與語文及創作相關科目，於掙扎報讀傳理系或英文系之間，她最終選讀了英文系，並渡過了四年非常開心的大學生活及順利畢業。

Sabrina在錄音過程中為歌曲增添更多個人風格，不但參與歌詞及旋律的創作，希望襯托輕鬆曲風及藉住歌詞讓DSE考生明白自己並不孤單。她代入考生朋友的角色去演繹此歌，以自身當年等放榜的心情融入歌曲之中。歌詞運用「末日」及「黑眼圈」等字眼去刻畫放榜前的憂心狀況，希望藉住歌詞讓考生明白自己並不孤單，歌曲就像一個好隊友、好戰友般陪伴住自己去經歷這段旅程，實在地「應援」他們，她亦寄語考生不論是否考到理想的成績，能否入讀心儀的大學，亦要好好享受當中的過程及當下的校園生活，她又以自身為例，只要努力追求心中的音樂理想，其實可以運用不同方法來達成，不只得一條出路。