佘詩曼舊患纏身又出事　槍林彈雨急逃命驚青仆傷

佘詩曼多年來拍過無數劇集，不少動作戲都親身上陣，搞到周身傷患。日前在街頭拍攝槍戰戲時，她又再弄傷腳部，當日托着攝錄機的她走避時仆低，一臉驚恐，連途人都相當肉緊。

視后佘詩曼剛完成無綫劇集《新聞女王》，現正與好拍檔林峯在馬來西亞為新劇《家族榮耀之繼承者》開工。出名工作搏命的她，過往拍劇曾多次受傷，頸腰都有舊患。日前她為《新》劇拍攝槍戰戲時再度「掛彩」傷及腳部，據知事後每日都要戴着腳箍開工，專業精神可加！

當日的槍戰戲在新蒲崗街頭取景，引來不少途人圍觀及拍片。飾演主播的她，初期做記者爭上位相當賣命，為報道打劫新聞，與譚俊彥在槍林彈雨下托着超重的攝錄機左閃右避。據知當日下着微雨，拍攝以真槍上陣，氣氛緊張，阿佘除了有極多動作戲外，還七情上面地碌地，令途人亦有如置身槍戰現場一樣。

為林峯「去油」

阿佘現已轉戰馬來西亞為《家》劇開工，拍檔林峯之前有事在身，沒有出席開鏡拜神，但捕抵達當地即加入拍攝，日前更與阿佘有對手戲，在一間食肆內取景。早前林峯出席內地活動時被嘲「油膩大叔」，發福不少兼髮線上升，但今次在網民鏡頭下，他瞬間變回型男，令網民大為驚訝，有人更笑說：「感覺阿佘就是林峯最好的去油神器。」