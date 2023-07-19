Gigi Hadid被爆度假期間藏大麻被捕　經理人急否認

美國人氣模特兒Gigi Hadid近期與一大班好友到開曼群島度假，而近日有美國傳媒就爆Gigi與閨密Leah McCarthy上星期於當地因攜帶大麻入境而被捕！

據知事發於本月10日，當時她與一眾好友乘坐私人飛機到達開曼群島度假，而入境時於機場掃瞄行李時被海關人員發現藏有大麻及吸食工具而被捕並帶到看守所，最後獲准保釋，兩日後她們於庭上認罪各被判罸款1,000美元（約7,810港元）沒有留案底。有指在行李搜到的大麻屬少量似是作個人使用。

事後Gigi的經理人發聲明回應指她藏有的是藥用大麻，在紐約屬處方藥物可合法購得，並指自2017年以來藥用大麻於開曼群島是合法的，經理人更指Gigi維持沒有犯罪紀錄而她在島上亦過得很開心！

連日來Gigi亦有於社交平台公開她與好友在當地的度假照片，而被捕消息傳出後，Gigi昨日亦有繼續公開多張她與好友於當地狂歡及以三點式造型享受着陽光的照片，她留言時更引用大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的喜劇名稱表示「皆大歡喜」，似是回應被捕一事。