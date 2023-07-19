林智樂等足3年終於有處男作：每首歌都有歌命

現年19歲的歌手林智樂（Felix）參加聲夢出道，入行近3年，終於有第一首歌，新歌《忘記趁早》是一首情歌，最特別是歌詞共有778個字，十分多字，多個音樂流行榜上周都有不錯成績，勁歌金榜更攀升至第6位。多位聲夢學員如炎明熹（Gigi）、姚焯菲、詹天文和鍾柔美等都先後出歌，他似乎起步較其他女仔慢，他說：「我都好心急嘅，睇住其他學員一路出歌一路上榜，好緊張幾時到自己，覺得每首歌都有歌命，時間到就會出現，今年都係一個好時機，對成績都滿意，當然希望更好啦！」其處男作獲亦聲夢學員力撐，Gigi亦有留言讚，他說開心連Gigi的姑丈都有捧場聽。

新歌MV他請來《聲夢傳奇2》的趙頌宜（Maggie）擔任MV女主角，他覺得Maggie是最適合人選，因為MV以藝術出發，而Maggie畫畫素有天份，她的畫作也出現在MV中，由於與Maggie本身十分熟稔，拍攝有身體接觸的場口，過程搞笑絲毫不浪漫：「我哋拖手已經忍唔住笑，記得有一幕原本係我拉住佢跑落斜路，點知佢跑得快過我，變咗我跟住佢跑，好笑，好似畀佢扯住走，不過最後好似無用到。」