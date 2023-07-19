【簡潔生活學】搞錯文件 形象插水

今年夏天似乎特別熱，周一終於迎來首個颱風（8號），幸好現在可以「脫罩」，否則日日攝氏30度高溫下，隨時焗暈；對於疫後復常生活，有些人很快便適應，不過也有人剛剛相反。

從事市場業務的S，她的適應力就較慢，由最初很抗拒在家工作，朝9晚11要跟同事WhatsApp或客戶Zoom；到後來習慣了，發現不用花時間裝扮，也不用迫車返工放工，感覺很舒服。可是最近公司取消員工彈性上班地點：即在家或公司，迫使她要重新適應迫車返工生涯。

S剛剛重回辦公室還未很適應，因為未趕及整理，好幾次也Send錯文件給客戶，將兩位客人的資料掉轉，幸好趕及發現，才不招致大麻煩。

很多人忽略工作層面的整理收納，以為收納只適用於家居，但事實上整理好辦公枱和電腦，能提升工作效率。整齊的工作枱，只放與工作相關物品，找文件時迅速便找到。

至於電腦桌面，上面有成千上萬的資料夾，萬一沒做好分類，設定文件名稱的格式，例如：用中文或英文，日期格式是年月日？或是日月年？公司名的排法⋯⋯等等，當要將資料給客戶時，輕則花了雙倍時間，重則送錯機密文件，隨時開罪客人，甚至令公司蒙受損失而「炒魷魚」，實在不值得。

所以，無論在家或辦公室，經常保持整理的習慣，除了可帶來方便慳時間外，也可避免出錯或丟失資料，例如今次 S因為未整理好便將文件送出，分分令專業形象大打折扣。

Profile：Kitty Wong

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