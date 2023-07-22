趙露思新劇報捷人氣登頂　即被爆五大秘史

內地女星趙露思樣子可人形象清純，甫出道便備受注目。她主演的劇集《偷偷藏不住》迎來結局，其精湛的演出獲受讚賞，人氣急升的她獲外國網站選為「中韓明星人氣排行」的第三位，魅力沒法擋。有粉絲公開了趙露思5件密事，助她一把推上事業高峰。

年僅24歲的趙露思入行6年，曾參演劇集《鳳求凰》、《傳聞中的陳芊芊》及《我，喜歡你》等劇集，可愛甜美形象成功入屋。其後演出《長歌行》演技獲得認證。趙露思私下的個性同樣非常討好。未出道前，她已時網絡紅人更被視為「初戀女神」。個性活潑的她高中時曾借用同學手機拍照，其後照片被放到網上引起瘋傳，常被他人當成通訊軟體的大頭貼使用。

此外，有網友大爆她愛心爆棚，曾在與劇組旅遊時跪著幫忙大家拍照。依家中的多隻貓狗也是領養回來。另外，網友大爆她入得廚房出得廳堂，在台灣修讀服裝設計時經常手製作家鄉菜與同學們分享，更曾在大學內經營餛飩店。而她亦非常珍惜食物，每次拍劇後留下的食物都會分享給其他演員一起享用，亦會自備小零食到片場，分享給在場的劇組演員和工作人員。除了演技精湛外，她更精通多國語言，包括國語、四川話和韓語，她亦有極高的音樂造詣，有著古箏8級的實力，曾在拍攝《我，喜歡你》時，彈奏8級考級曲《將軍令》。