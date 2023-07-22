魏大勛紅得合時　秦嵐見「未來奶奶」 隨時嫁得

魏大勛之前被指向秦嵐求婚被拒，戀情告急，不過隨着近日男方因劇爆紅，好事亦傳來。網民Po相力證二人仍然蜜運中，日前秦嵐與魏媽媽飯敍，相處融洽好事近。

由楊洋、王楚然主演的電視劇《我的人間煙火》正在熱播中，然而最意想不到的是，客串演出的魏大勛竟然憑「演技」爆紅，7日內漲粉破80萬。日前魏大勛一場戲被刪，網民即於該劇官網怒轟，風頭一時無兩，現時魏大勛因劇走紅，直接令網民再度關注他與秦嵐感情動向。

二人拍拖多次斷正，雨中牽手、蜜遊三亞，秦嵐主動挽着魏大勛，相當甜蜜。早前有傳已踏入34歲適婚年齡的魏大勛，為圓父母心願而想成家立室，但就因秦嵐事業心重，拒絕結婚，二人瀕臨分手邊緣。不過，日前有網民直接Po了魏大勛帶着秦嵐與魏媽媽一起吃飯的照片，力證二人仍然蜜運中。相中秦嵐所穿的衣服，正是她和魏大勛到三亞遊玩時所穿的，吃飯的時候，他們並排而坐，而魏大勛的媽媽則坐在兒子對面，期間魏媽媽不斷跟秦嵐聊天，看來相處得很融洽。另外有於餐廳工作的網民爆料，聲稱曾接待魏大勛及秦嵐的父母，雙方家長也見了面，這段「姊弟戀」似乎相當穩定，看來好事將近。

借「花花」傳情達意

此外，現時秦嵐正於四川與鍾漢良拍攝劇集《亦舞之城》，月初魏大勛的IP位址正是在四川，魏大勛似乎有空都會偷偷上去跟秦嵐私會。早幾天秦嵐晒生日照，特意提到了「花花」，粉絲向來對魏大勛稱呼為「大勛花」，猜測秦嵐是故意提「花花」隔空撒嬌晒恩愛。