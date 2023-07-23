【IB攻略】2023 IBfang bagn成績揭曉　IB學生選科之重要性彰顯

IB成績近日公布，學生成績喜憂參半，從中可見選擇合適學科之重要。

首先，選科直接影響學習效果。學生選修符合興趣及專長之科目，將更有動力投入，吸收知識。反之，報讀不喜科目，將難以專注，成績亦受影響。

其次，選科關乎升學出路。各校系均設有IB科目要求。選讀「冷門」科目可能分數不會納入考量入學條件內如視覺藝術、戲劇，世界宗教等。反之，選擇主流科目則可為畢業後提供更多選擇。

主流IB科目通常指：

語言類：英語A語言和文學，以及第二語言如中文、法文、西班牙文等

數學類：分析與應用(AA) 與 應用與詮釋(AI)

科學類：物理、化學、生物

人文類：經濟、歷史、心理學

選擇主流科目能令升學路順利，但若有非主流科目的興趣和專長，也可以考慮選修，以發揮所長。整體來說，選科仍需根據個人興趣為主，同時兼顧升學需要。

再者，選科需顧及內外評量比重。科目中內部評核所佔比例各有不同。選科時應考量自己在內外評方面的長處，以發揮所長。

綜上，IB學生選科需全盤衡量，不能輕視。選對科目，將大幅提升學習效率及升學競爭力。放榜結果正好提醒同學:謹慎選科，專注學習，方能於IB課程取得佳績。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣