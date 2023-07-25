俄羅斯超模伊蓮娜與失婚球星家中過夜斷正　戀情曝光

前美式足球明星Tom Brady去年與巴西超模Gisele Bundchen離婚，結束長達13年的婚姻，震驚娛樂界！而回復單身的Tom近日被爆與俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk）搭上，日前有狗仔隊更影到她在Tom位於洛杉磯的大宅過夜，令戀情曝光！

Tom被影到上周五（21日）駕車去比華利山一酒店接伊蓮娜返他的家中，翌日早上才見到伊蓮娜離開他的大宅。之後整個周末他們都在一起，而Tom更被影到在車內摸伊蓮娜臉頰。據知情者表示：「Tom同伊蓮娜已混在同一圈子一段時間並好合得嚟」有指他們上月同出席美國富豪Joe Nahmad於意大利舉行的婚禮並一拍即合。知情者指大約1個月前開始戀情並好享受一起的時光，但強調2人並非玩認真！其實上月曾有報道指伊蓮娜於那次婚禮上「姣黐」Tom，不過當時有指Tom有向在場的友人表示對伊蓮娜「零興趣」。消息傳出後，伊蓮娜的發言人否認事件。據知Gisele對前夫的新戀情不高興。近日她與女兒及孖生妹妹等一同飛往外地慶祝她和妹妹的生日，周六（22日）Gisele亦有於社交網公開度假照，並多謝外界的祝福，並表示好幸運可以同妹妹及她們的囡囡「全女班」一起，感恩自己被太多愛包圍。

Tom Brady和伊蓮娜向來鍾情圈中人，她之前先後與葡萄牙球星「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）、男星畢利谷巴（Bradley Cooper）以及樂壇天王Kanye West拍拖及傳緋聞。而她與畢利育有一女。至於Tom，在與Gisele結婚之前，他亦與美國女星Bridget Moynahan拍過拖，並育有一子。