林鈺洧將卸任港姐　「轉行」做建造業：考埋安全卡

歌手曾比特（Mike）、JNYBeatz、涂毓麟、應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）和友誼小姐邢慧敏，今晚（26日）上出席仁濟慈善餐舞會。Denice對於將卸任，心情夾雜興奮與期待，笑言任期不足年，只有11個月，但這11個月相當充實，未來希望能拍劇。近日有份參與的綜藝節目《不可能任務》，她負責造橋，戲言港姐後第一份工便做建造業：「我連安全卡都考埋，成個人好紮實，不過震水泥爭啲，唔夠均勻。」談到今屆港姐先後有佳麗退選及請病假，不及她屆港姐捱得，Denice覺得今屆佳麗確實辛苦，越南外景後緊接去廣州，中間無休息，她希望佳麗養精蓄銳後再作戰。她表示暫未見過16強佳麗，已準備好卸任感言，內容很有意義又感觸。

一身白馬王子Look亮相的Mike，笑言本身是白馬王子，晚宴上會獻唱3首歌，分別同涂毓麟和學生合唱，他稱唱Live最緊要是氣氛，與學生Jam歌勾起以前中學夾Band的開心回憶。他透露早前閉關2星期養聲兼養身體，並非身體出毛病，他覺得歌手是藝術工作，有時心情煩亂，想沉澱一下及好好練歌。一向善長慢歌的他，9月將推出一首全新曲風的新歌，下一步想同JNYBeatz合作做跳唱。

華語天后李玟（CoCo）早前離世，下周一（31日）設靈，Mike表示與李玟因《聲生不息》而相識，一直獲對方鼓勵支持，關係是沒有血緣的親人般，他表示會出席喪禮以表心意：「以前我哋成日傾偈，遇到煩惱CoCo會鼓勵我，亦有同我分享好多，我話過會保護佢，呢個節目令我哋變得好親密。」