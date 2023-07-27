歐陽娜娜拍MV遇「不速之客」　家姐同框BLACKPINK引熱議

台灣女星歐陽娜娜將推出全新專輯《The Star初星》，其首支單曲《Mama Said》昨日（26日）推出MV，講到歌曲的名字，不少人以為是娜娜為母親而創作，她否認：「Mama代表着在成長過程中給予實際建議的人們，可能是父母、老師，甚至是自己，學會堅持自我，讓自己肯定自己。」不過她補充：「雖然不是寫給媽媽，但我真的是很愛我媽。」

為了今次MV拍攝，娜娜還專登找來小學的音樂班同學組成期間限定的搖滾樂團，她又分享拍攝時的趣事，她表示拍外景期間突然飛來一隻大曱甴，嚇得全場驚呼及紛紛躲避，非常搞笑。而MV中，還安排了一個小女孩跟娜娜演出，代表着小時候的娜娜，她坦言若有機會很想回到過去告訴小時候的自己，不用在過於意別人如何看你，也不要為別人的肯定而活。

另外，娜娜的姊姊歐陽妮妮近日在社交網晒出跟韓國人氣女團BLACKPINK的4位團員合照，令不少人感羨慕，網友紛紛留言謂「追星天花板」、「人生巔峰」，不過也有人調侃指有錢人就是不一樣，又質疑花了多少錢才能合照。而妮妮也有在限時動態中幫娜娜的新歌宣傳。