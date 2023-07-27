撞正東瀛風！姚焯菲MV口碑點擊完勝COLLAR

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）突破公主形象，16歲少女成熟時轉走型女路線，在新歌《這個姿態》MV中，以6個「大個女」造型驚喜現身，更飛抵東瀛拍攝MV，帶出東京鐵塔及日本街頭的獨有美感，網民對Chantel變身一面倒正評，大讚：「有新鮮感，多個景點拍得靚，仲放埋煙花，造型又夠好睇」，直指Chantel不賣乖，一樣引死人。

另有網民將《這個姿態》跟相差一日時間上架的女圑COLLAR新歌《idc》MV作比較，指MV同樣走90年代尾至2000年初時尚風格的「Y2K」兼在日本拍攝，可是無論畫面及造型竟有差天共地的感覺。其中網民狠批COLLAR造型騎呢，其中GAO全色打扮，包括黑眼線、黑嘴唇、紫色長Gel 甲及黑色濶腳褲，再襯一個紅色的紮辮造型，暗黑Look最不能接受，「炒車」程度達走火入魔：「如果撒旦係女人應該係咁樣」。

除造型不討好外，網友又不明為何在日本取景，但睇完也不知到過東瀛，尤其在天台跳舞哪一段，網民指：「唔知點解要係日本嘅天台拍，香港冇天台咩？」此外，能將主角拍得靚過真人才算MV，但COLLAR在MV中，反白眼、擘口、奀口、奸笑、走樣乜都有齊，網民留言：「唔只造型師走在時代『極』端外，連攝影師可能係用照妖鏡拍攝。」

網民又提及Chantel在MV戴上一頂由蘇格蘭設計師品牌的貓仔及兔帽，緊貼韓國女圑BLACKPINK的潮流品味，其實COLLAR早前亦都戴過同帽，不過時尚感就差一截，因此有網民又寸嘴謂無論MV及帽都撞到應一應，慘在效果次次高低立見，難怪：「「開始明點解So Ching要退團了。」Chantel成功一個打COLLAR7個，《這個姿態》和《idc》至26號為止，在網上平台的收看次數逾50萬及逾30萬。